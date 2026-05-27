Así es como la Tierra “recicla” los continentes en el subsuelo, según estudio

Algo asombroso ocurre bajo nuestros pies sin que nos demos cuenta: la Tierra está "canibalizando" y reconstruyendo sus propias masas de tierra en un ciclo eterno.

Un revolucionario descubrimiento científico liderado por el MNCN-CSIC acaba de desvelar el secreto oculto de la evolución continental, sacando a la luz un mecanismo de reciclaje geológico que lleva miles de millones de años activo y que reescribe por completo los libros de historia de nuestro planeta.

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El misterio de las rocas que "vuelven de la muerte"

El fenómeno se desata en el corazón de las zonas de subducción, donde colosales placas tectónicas chocan y una se hunde de forma inevitable bajo la otra.

Sin embargo, en lugar de ser destruida para siempre en las profundidades, la corteza continental menos densa logra liberarse de su trampa, ascendiendo de nuevo en un violento y fascinante proceso físico y químico conocido como relaminación profunda.

El canibalismo planetario que formó nuestro suelo

sAl escapar del abismo, este material cortical se fusiona íntimamente con el manto litosférico superior, creando un reservorio híbrido, una especie de cámara de alquimia subterránea.

Es de esta mezcla perfecta y sólida de donde nacen los enigmáticos magmas post-colisionales, los verdaderos responsables de inyectar la energía y el material que da vida a los colosales batolitos graníticos que hoy coronan las cordilleras más imponentes del mundo.

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El experimento que desafió las leyes de la geología

Para demostrar este viaje imposible, el equipo de científicos desafió los límites de la tecnología combinando simulaciones numéricas en 2D con brutales experimentos de laboratorio a presiones y temperaturas extremas.

El resultado fue irrebatible: lograron recrear de forma artificial la firma geoquímica exacta de los sanukitoides, esas extrañas rocas ricas en magnesio que la ciencia tradicional jamás había podido explicar mediante la fusión simple del manto.

Geoquímica de productos experimentales de alta presión y comparación con el magmatismo poscolisional y cordillerano.|Nature

Un motor inmortal activo desde el origen de los tiempos

La investigación confirma que este motor oculto de rejuvenecimiento de la superficie terrestre no es un evento reciente ni aislado, sino una constante vital presente desde los albores de la tectónica de placas.

La inquietante similitud entre los sanukitoides de la era Arcaica —con más de 2,500 millones de años de antigüedad— y los magmas modernos demuestra que la Tierra lleva usando exactamente la misma receta cósmica para expandir su superficie desde el origen de los tiempos.

La memoria química: El mapa para ver el pasado de la Tierra

La clave definitiva detrás de este misterio geológico se encuentra grabada en la memoria química de las rocas, mediante rastros imborrables de isótopos de estroncio y neodimio.

Estos elementos actúan como un código de barras genético que permite a los científicos rastrear los continentes que desaparecieron de la superficie terrestre tras colisiones ancestrales, abriendo una ventana directa hacia el pasado para entender cómo se reconstruirá el mundo del mañana.

