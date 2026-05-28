Colapsa plafón en hospital del IMSS en Aguascalientes; hay cuatro lesionados

Cuatro personas presentaron contusiones luego de que se derrumbara el plafón del techo de una sala de espera contigua a urgencias, en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Aguascalientes.

El instituto informó que el desplazamiento sucedió debido a las vibraciones que provocaron las maniobras de demolición controlada que se realizan para ampliar y mejorar del área de urgencias del hospital.

Caída de plafones en el IMSS de Aguascalientes

Cuatro personas resultaron con contusiones tras el derrumbe de plafones en el techo de una sala de espera contigua al área de urgencias del Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Aguascalientes. El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos de remodelación en el nosocomio.

De acuerdo con el instituto, el desplazamiento de los plafones fue provocado por las vibraciones generadas durante maniobras de demolición controlada, como parte de las obras para ampliar y mejorar el servicio de urgencias.

🚨 Cuatro personas resultaron con contusiones tras el derrumbe de plafones en la sala de espera contigua a urgencias del Hospital General de Zona No. 2 del @Tu_IMSS en #Aguascalientes.



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Tras el hecho, el área fue desalojada y asegurada de manera preventiva, mientras que el personal médico brindó atención inmediata a las personas lesionadas, quienes presentaron golpes menores.

El IMSS informó que, pese a lo ocurrido, la atención médica continúa otorgándose con normalidad mediante adecuaciones operativas dentro del hospital.

Más de 300 pacientes evacuados tras incendio en clínica del IMSS en Tijuana

La tarde del 21 de mayo, se registró un incendio en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, Baja California, el fuego inició en el segundo nivel del hospital, donde se encuentra el área de Gineco-Obstetricia del recinto médico ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz.

De acuerdo con la Dirección de Bomberos de Tijuana, aproximadamente 350 personas tuvieron que ser evacuadas del hospital.

Entre ellas se encontraban cerca de 50 personas del área de Gineco-Obstetricia, donde comenzó el incendio, además de otras 250 a 300 personas que estaban en el área de consultas.

Al lugar llegaron elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal para atender el siniestro y coordinar la evacuación preventiva del hospital.

Aunque el momento generó preocupación entre quienes estaban en el hospital, autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas por humo.