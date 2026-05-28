VIDEO: Gran rata en ventilación de hospital del IMSS en Sonora: prometen reforzar limpieza

Un video difundido en redes sociales mostró la presencia de una rata de gran tamaño en el sistema de ventilación del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora.

Captan rata de gran tamaño en ventilación del IMSS en Sonora

Un video difundido en redes sociales mostró la presencia de un roedor dentro del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, lo que generó diversas reacciones entre usuarios.

🐀 En redes circula un video que muestra una rata en el sistema de ventilación del Hospital General Regional No. 1 del #IMSS en Ciudad Obregón, #Sonora.



El instituto aseguró que se trató de un hecho aislado y anunció que reforzará de manera preventiva las acciones de… pic.twitter.com/pPes45qHsR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

En las imágenes se observa a una rata desplazándose por el sistema de ventilación en una de las áreas del nosocomio; el animal intenta trepar entre las rejillas, pero pierde el equilibrio, cae al suelo y de inmediato corre.

La escena, captada aparentemente por personal o visitantes, puso en evidencia el momento exacto en que el roedor se mueve al interior del hospital, lo que incrementó la atención sobre las condiciones del lugar.

Autoridades sanitarias mencionan que es un caso aislado

El IMSS en Sonora informó que el incidente correspondió a la presencia de un roedor que salió de un plafón en una de las áreas del Hospital General Regional No. 1 de Ciudad Obregón.

Señaló que, de manera inmediata, personal de Conservación y Servicios Generales intervino para controlar y retirar al animal, sin que ninguna persona resultara lesionada.

El instituto indicó que se trató de un evento aislado; no obstante, de forma preventiva se reforzaron las acciones de supervisión, limpieza y control sanitario.

Además, destacó que el hospital cuenta con un programa permanente de control de fauna nociva y plagas, aplicado de manera periódica conforme a protocolos establecidos.

Reportan presencia de chinches en hospital del IMSS en Guadalajara

¿Qué está pasando con los servicios de salud en México? Pacientes y usuarios en redes sociales alertaron sobre la presunta presencia de chinches en el piso 11 de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del IMSS en Guadalajara, Jalisco.

Los reportes comenzaron a circular durante este lunes 25 de mayo, generando preocupación entre familiares y derechohabientes.

Por medio de un comunicado, el IMSS Jalisco indicó que el tratamiento aplicado utiliza calor y no productos químicos, lo que permite mantener en funcionamiento distintas áreas del hospital; la dependencia agregó que las unidades médicas cuentan con programas periódicos de higiene, fumigación y control sanitario para evitar riesgos dentro de las instalaciones.