Onda tropical y lluvias intensas amenazan el clima de México HOY 28 de mayo; alertan inundaciones y granizo en varios estados

El avance de la onda tropical número 2 y una serie de sistemas atmosféricos encendieron las alertas en gran parte de México; para este jueves 28 de mayo el pronóstico del clima indica que se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y riesgo de inundaciones en varios estados del país, especialmente en el sureste y el Golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que entidades como Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar precipitaciones intensas capaces de provocar deslaves, incremento en ríos y fuertes encharcamientos; además, otras regiones del centro y sur del país también enfrentarán tormentas acompañadas de viento y actividad eléctrica.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este jueves?

De acuerdo con el reporte meteorológico, los estados con mayor riesgo por lluvias intensas son:



Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Mientras tanto, también se esperan lluvias muy fuertes en:



Oaxaca

Veracruz

Quintana Roo

Además de precipitaciones fuertes en:



Puebla

Guerrero

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CDMX y Edomex también tendrán tormentas

Aunque el mayor impacto de las lluvias se concentrará en el sureste del país, el Valle de México tampoco se salvará; para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostican chubascos acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo principalmente durante la tarde y noche.

El ambiente seguirá caluroso durante varias horas del día, con temperaturas cercanas a los 28 grados en la capital; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse tormentas en distintas alcaldías y municipios mexiquenses.

Autoridades también advirtieron que las lluvias podrían generar reducción de visibilidad, tráfico lento, encharcamientos y afectaciones en vialidades de alta circulación; además, no se descartan árboles caídos, fallas en semáforos y complicaciones en transporte público debido a las rachas de viento y actividad eléctrica.

El calor no da tregua en varias regiones

Mientras las lluvias avanzan en buena parte del país, la onda de calor continuará afectando varios estados; el pronóstico indica temperaturas de hasta 45 grados en zonas de:



Sinaloa

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Otras entidades como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León también mantendrán temperaturas superiores a los 35 grados.

Vientos fuertes y oleaje elevarán riesgos

El Servicio Meteorológico Nacional también alertó por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estados del norte del país; además, en costas de Yucatán y Quintana Roo se prevé oleaje elevado.

Protección Civil recomendó mantenerse atentos a reportes oficiales y evitar cruzar calles inundadas, ríos o zonas con corrientes de agua ante el riesgo de accidentes derivados de las fuertes lluvias pronosticadas para este jueves.