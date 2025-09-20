Clima en México el fin de semana podría cambiar tus planes: temperaturas 20 de septiembre 2025

Este fin de semana el clima en México tendrá varios ajustes durante el transcurso el sábado 20 de septiembre de 2025, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad de México (CDMX), así como en el resto del país, no descarta que haya lluvias en algunas zonas. Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene para ti los detalles de las temperaturas previstas para el sábado.

Clima en México: ¿qué temperatura habrá el sábado 20 de septiembre 2025?

El monzón mexicano mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión sobre el noreste, oriente, occidente y centro del territorio nacional, en combinación con el aire húmedo y cálido del golfo de México y océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Por otra parte, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano y una vaguada en altura, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias intensas en Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur).

Pronóstico de lluvias 20 de septiembre de 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur)



Guerrero (sur y este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Campeche y Yucatán



Campeche y Yucatán Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo



Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

CDMX y Edomex, ¿cómo estará el clima el 20 de septiembre 2025?

En el Valle de México habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

