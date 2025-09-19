Surgió un nuevo escándalo en un gobierno morenista, ahora se trata de Morelos, circula un video donde supuestamente acusan al jefe de la oficina del Gobierno Estatal y al alcalde de Cuautla, de tener vínculos con el crimen organizado.

Lo acusan por tener vínculos con el “Nuevo Imperio”

A las puertas de la delegación de la Fiscalía General de la república, en Morelos, fueron citados los reporteros. Los convocó Héctor Javier García, jefe de la oficina de la gubernatura de esa entidad.

“Vine a presentar en estos momentos una denuncia ante la FGR por las notas que han salido en algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, que lo que hacen es difamar mi persona y la honorabilidad del Gobierno del Estado, sobre un video que está circulando que hace referencia a mi persona”, dijo Héctor Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos.

García Chávez se refería al video que comenzó a circular en redes sociales; sujetos armados y encapuchados que dicen ser del Cartel de Sinaloa.

Afuera de la FGR en #Morelos, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Javier García, citó a la prensa para hablar sobre un video que circula desde el viernes.



Y que señalan al funcionario, así como al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián y a otros políticos, de tener nexos con el grupo criminal llamado "Nuevo Imperio".

Y que señalan al funcionario, así como al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián y a otros políticos, de tener nexos con el grupo criminal llamado “Nuevo Imperio”.

“Ya fue suficiente de tanto derramamiento de sangre, de secuestro, de extorsiones, de desapariciones. Desde ahora son objetivos militares del cartel de Sinaloa. Tu Irvin Solano Vera, alias el profe o el gato, alias El Chato, Francisco Sánchez Avala, Agustín Alonso y todos los políticos que se están prestando a este derramamiento de sangre por este chilango traidor”.

García Chávez dijo que pedirá más seguridad mientras la FGR lleva a cabo las investigaciones.

Revelan nexos de Sandra Cuevas con la Unión Tepito; sería expareja de líder y es investigada por Defensa

La polémica que rodea a Sandra Cuevas ha escalado a un nuevo nivel. De acuerdo con información publicada por el portal narcopoliticos.com, que cita informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), existen presuntos nexos de Sandra Cuevas con la delincuencia organizada, específicamente con La Unión Tepito y La Chokiza.

Este informe detalla una serie de relaciones y eventos que ponen en la mira a la exalcaldesa, quien en 2024 fue candidata al Senado y ahora busca constituir su propio partido político.