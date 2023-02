Taxista intentó abusar de estudiante de secundaria en Coatzacoalcos

Policías estatales detuvieron a un taxista que presuntamente intentó abusar sexualmente de un alumno del CBTIS número 85 de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Ciudadanos apoyaron al menor de 16 años tras escuchar sus gritos de auxilio.

Detienen a taxista en Coatzacoalcos por intentar abusar de estudiante

“Estamos aquí enfrente como trabajadores y vemos esa situación y apoyamos al muchachito y más por su nerviosismo que traía cuando lo vimos allá fuera y ya se le prestó el auxilio al muchachito para que se serenara un poco. Ahorita es él, al rato puede ser nosotros o un familiar, hasta que llegó la policía y ya fue que detuvieron al taxista”, narró Leodegario, el hombre que ayudó al menor.





De acuerdo a testigos, el conductor de la unidad marcada con el número 3897 llevaba al menor al plantel educativo, pero antes de dejarlo, lo intentó llevar a un callejón tras hacerle proposiciones indebidas.

Policías informaron que el taxista fue llevado a la cárcel preventiva y que el menor acompañado de su padre acudió a interponer la denuncia formal, en tanto la unidad fue trasladada al corralón.

Fue atacada por taxista en Jalisco

“Se pasa para la parte de atrás yo quedando rinconada atrás del asiento del copiloto en una esquinita, así yo estaba muy asustada. Para eso el sujeto me dice se empieza a bajar el pantalón no, y se lo deja un poquito más arriba de la rodilla y me dice “bájamelo tú,” este es el testimonio de la última víctima de Alberto “P” de aproximadamente 26 años de edad que ha recibido su quinta sentencia.

Es el infierno que vivió una joven de 19 años luego de que un conductor de taxi de plataforma robara sus pertenencias y abusara sexualmente de ella desde el pasado 16 de junio de 2019, en la Colonia Lomas de La Providencia.

A casi cuatro años de los hechos, la Fiscalía de Jalisco notificó a través de un comunicado que el responsable identificado como Alberto “P”, fue sentenciado por quinta ocasión a una pena de 6 años y 8 meses de prisión, además de que deberá pagar una multa económicamente en reparación del daño.

La dependencia especificó que en el momento de los hechos, Alberto comenzó a circular por calles que no eran la ruta, por lo que la mujer le pidió que la regresara. Al no hacerle caso, en ese instante fue cuando el agresor le quitó su teléfono celular, cuentas bancarias y posteriormente, cometió el ataque sexual.

Luego de que un agente ministerial presentara las pruebas que fueron valoradas por el juez de control y juicio, este fue quien finalmente dictó la sentencia por los delitos de violación y robo simple.