¿Es legal que te multen por usar el celular en un semáforo en rojo en CDMX?

El uso del celular se ha vuelto una necesidad para muchas cosas en la vida cotidiana, pero utilizarlo de manera incorrecta podría causar un problema; por ejemplo, al conducir. ¿Está permitido sacarlo cuando un semáforo está en rojo? Esto dice la ley en la Ciudad de México (CDMX).

Un caso en el que se utiliza es cuando quieres llegar a un destino y no sabes qué ruta tomar, por lo que pones en Google Maps o Waze la ruta que debes seguir, lo cual está bien cuando solo lo empleas para ello y no te distraes al manejar.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de CDMX sobre el uso del celular al conducir?

El Artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los conductores son responsables de evitar llevar a cabo acciones que pongan en riesgo su vida, la de los tripulantes y otros conductores.

Los conductores tienen prohibido utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.

¿Te pueden multar por usar el celular cuando el semáforo está en rojo?

Cuando una persona que va conduciendo se detiene por la luz roja del semáforo, pero de pronto saca su celular para revisar un mensaje, la hora o alguna aplicación, y es visto por algún elemento de tránsito, ¿es legal que el agente levante una infracción por esto?

El reglamento establece que no se permite usar el celular si el vehículo está en movimiento y cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido.

No obstante, la ley no distingue si la multa se aplica cuando el vehículo está con el motor encendido y parado por la luz roja del semáforo, o apagado y detenido en la vía pública.

El mismo artículo no señala expresamente que manipular el celular de esa forma amerita una multa, pero cada caso será distinto y podría haber una interpretación del oficial que indica que, aunque estés detenido en un semáforo y tomes el celular, estás utilizando el dispositivo en un momento de conducción.

Si el agente de tránsito te levanta una infracción y consideras que no procedía, puedes impugnar la multa dentro de un cierto tiempo.

¿Cuál es la multa por usar el celular en CDMX cuando conduces?

Los conductores que sean infraccionados por usar el celular al conducir, lo que podría poner en riesgo al mismo conductor o a otras personas, amerita una multa.

La sanción por infringir la ley es una multa equivalente a 30, 32

o 35 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.

Actualmente, el valor de la UMA es de $117.31 pesos, de manera que la multa que se pagará será de $3 mil 519 pesos a $4 mil 106 pesos.

