Descuentos de hasta 90% en multas de tránsito en CDMX para 2026: ¿Para quiénes no aplica?

A días de que se acabe el año, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el Paquete Económico 2026 que trae consigo una serie de beneficios fiscales, entre ellos el descuento en fotomultas y multas de tránsito de hasta un 90%.

Algunas de las facilidades también incluyen condonaciones en adeudos de predial y agua, así como la tenencia vehicular, pero ¿quiénes no pueden acceder a dichos beneficios?

¿Cómo obtener el 90% de descuento en multas de tránsito en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, el descuento aplica directamente sobre la multa principal y elimina por completo actualizaciones y recargos.

Esto significa que quienes tengan infracciones pendientes podrán regularizar su situación pagando solo una parte del monto original, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Multas que no entran en el descuento en 2026 en CDMX

Las autoridades capitalinas aclararon que el descuento no aplica en los siguientes casos:



Multas relacionadas con carriles confinados

Infracciones derivadas de hechos que impliquen lesiones

Multas vinculadas con la comisión de algún delito

En caso de que te encuentres en una de estas situaciones, el pago deberá realizarse de manera íntegra, junto con los recargos establecidos.

Requisitos para solicitar el descuento en multas de tránsito

¡Toma nota! Las personas interesadas en acceder a estos beneficios deberán contar con:



Identificación oficial vigente

Documentos que acrediten la posesión del vehículo

Un escrito libre donde se explique el motivo de la solicitud y el beneficio fiscal solicitado

El trámite debe realizarse de forma presencial ante la Procuraduría Fiscal, donde se entregará la documentación en la Oficialía de Partes, en el que se asigna un número de expediente. Posteriormente, la autoridad analiza el caso y emite una resolución definitiva.

Descuentos en predial y agua en CDMX para 2026

El Paquete Económico 2026 también contempla un nuevo Programa de Regularización enfocado en adeudos de predial y derechos de agua.

En el caso del predial, se proponen descuentos en multas y recargos para todos los rangos. Es decir: para las propiedades de menor valor catastral, identificadas en los rangos A a D , se plantea una cuota única de mil pesos para viviendas y dos mil pesos para pequeños comercios,

Para los derechos de agua, el beneficio es aún mayor: se otorgará 100% de descuento en multas y recargos, permitiendo a los usuarios ponerse al corriente sin cargos adicionales.

Tenencia vehicular en CDMX 2026: qué autos no pagarán

Otro de los cambios más relevantes del paquete fiscal es la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular. A partir del próximo año, los automóviles cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido, podrán acceder al subsidio del 100%, quedando exentos del pago de este impuesto.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que este ajuste representa más del doble del tope anterior y permitirá que miles de conductores se beneficien.

