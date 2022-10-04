Aplicarán código de ética a diputada trans de Morena

Ciudad de México. Se prenden focos de alerta en la bancada guinda en la Cámara de Diputados luego de los videos sexuales que publico en redes sociales el fin de semana, la diputada trans de Morena, María Clemente García.

Este lunes, el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, dijo que el tema se va a atender conforme a lo que marca la Ley General del Congreso y al Código de Ética de la Cámara de Diputados.

“También lo vamos a hacer con relación al Código de Ética. Lo vamos a turnar, hoy mismo lo estábamos platicando para que sea analizado y derivado de eso, se pueda emitir una opinión con mayor certeza jurídica y el Grupo Parlamentario también lo va a comentar. Vamos a analizarlo. Vamos a ver los alcances para no violentar ningún derecho, ni hacer ningún juicio anticipado” señaló.

En semanas anteriores, la misma diputada trans de Morena, María Clemente, acuso que la vicecoordinadora de su fracción parlamentaria, Aleida Alavez, le pidió dejar la diputación a su suplente.