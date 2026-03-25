¿Cambiaron el estatus de tu visa americana? Ahora podría tardar meses en ser aprobada; Esto significa el “proceso administrativo”
Tu visa fue aprobada, pero aparece en proceso administrativo. No es un rechazo, pero puede retrasarla meses. Aquí te explicamos qué significa y qué hacer.
Miles de solicitantes salen felices de su entrevista para la visa americana con una aparente buena noticia: su trámite fue aprobado. Sin embargo, días después, al revisar el estatus en línea, aparece un mensaje inesperado: “proceso administrativo”.
La duda es inmediata: ¿la aprobaron o no? ¿hay un problema? ¿por qué puede tardar meses?
¿Qué significa que tu visa americana esté en proceso administrativo?
Aunque parezca contradictorio, este estatus no es un rechazo definitivo, pero tampoco una aprobación final lista para entrega.
El llamado proceso administrativo ocurre cuando el funcionario consular determina que se necesita información adicional para confirmar si el solicitante cumple con todos los requisitos.
En otras palabras, tu visa entra en una especie de revisión extra. Esta puede incluir:
- Verificación de datos
- Revisión de antecedentes
- Validación de documentos
- Consultas con otras agencias
Este paso puede suceder incluso después de la entrevista.
¿Si me mandaron a proceso administrativo mi visa fue rechazada?
No exactamente. En muchos casos, el proceso administrativo está relacionado con la sección 221(g) de la ley migratoria estadounidense.
Esto significa que, en ese momento, no se pudo comprobar completamente tu elegibilidad, pero el caso puede resolverse si se obtiene más información.
Es decir, no es un “no” definitivo. Tu solicitud sigue abierta; y en otros casos cuando la visa americana fue aprobada en la entrevista, suele interpretarse que el cónsul está llevando a cabo el proceso para la impresión en tu pasaporte, de ser el caso o en la tarjeta láser
¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso administrativo?
Aquí está la parte que más preocupa: no hay un plazo fijo. El tiempo de espera varía dependiendo de cada caso. Puede resolverse en:
- Días
- Semanas
- O incluso varios meses
Por eso, las autoridades recomiendan siempre tramitar la visa con anticipación, especialmente si tienes un viaje programado.
¿Qué debes hacer si estás en este estatus con la visa americana?
Si tu visa aparece en proceso administrativo:
- Revisa constantemente el estatus en línea
- Entrega cualquier documento adicional que te soliciten lo antes posible
- Mantente atento a correos o indicaciones del consulado
En algunos casos, tendrás hasta un año para enviar información adicional antes de tener que iniciar el trámite nuevamente.
¿Cómo revisar el estatus de tu visa americana?
Para consultar tu solicitud, necesitas tu número de caso o recibo. El sistema te pedirá:
- Tipo de visa (no inmigrante)
- Ubicación donde hiciste el trámite
- Número de pasaporte
- Parte de tu apellido
Con estos datos podrás saber si tu visa sigue en revisión, fue aprobada o finalmente rechazada.