¿Por qué estos vehículos no pueden circular? Así queda el Hoy No Circula este jueves 26 de marzo

El programa Hoy No Circula aplica este jueves 26 de marzo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. ¿Te toca apagar el motor?

Las autoridades establecen restricciones específicas según el holograma y la terminación de placas de los vehículos, por lo que es importante que los automovilistas verifiquen si pueden circular para evitar sanciones económicas.

Consultas si te toca caminar. El programa Hoy No Circula aplica en la CDMX y Edomex, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, este jueves deben suspender su circulación los vehículos con engomado verde, aquellos cuyo último dígito de la placa sea 1 o 2, así como los que cuenten con holograma 1 y 2.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

La restricción se mantiene en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que durante ese periodo estos automóviles no podrán circular.

Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La multa por no respetar el calendario del Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente. La multa va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México se anunció una nueva multa por incumplir Hoy No Circula que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

¿Por qué se aplica un Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el programa Hoy No Circula tiene como objetivo establecer medidas para regular la circulación vehicular y así prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México.

Esta estrategia forma parte de las acciones para mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana.