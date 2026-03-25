Autorizan ingreso de militares de EU a México: esto harán rumbo al Mundial 2026

La preparación para uno de los eventos deportivos más grandes del planeta ya comenzó a tomar forma en México, y no solo en materia de infraestructura o logística, sino también en seguridad.

El Senado dio luz verde a una medida que ha generado atención: permitir la entrada de personal militar extranjero para fortalecer las capacidades de respuesta del país.

Senado avala capacitación militar rumbo al Mundial 2026

El Senado de la República autorizó el ingreso de 35 elementos militares de Estados Unidos, quienes participarán en labores de capacitación dirigidas a las Fuerzas Armadas mexicanas. Este entrenamiento forma parte de la estrategia de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con lo expuesto por el senador Carlos Lomelí, los instructores trabajarán directamente con elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. El objetivo es fortalecer protocolos en áreas clave como reacción inmediata, manejo de crisis y seguridad operativa.

Las acciones se concentrarán en las ciudades sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se espera una alta concentración de visitantes nacionales e internacionales.

¿En qué consiste el entrenamiento militar?

El entrenamiento, que tendrá una duración aproximada de 36 días, se enfocará en técnicas especializadas que permitan a las autoridades mexicanas responder ante posibles situaciones de emergencia durante el Mundial. Entre los ejes principales se encuentran la toma de decisiones en momentos críticos y la coordinación interinstitucional.

Según lo señalado, este tipo de capacitación busca garantizar condiciones de seguridad tanto para los asistentes extranjeros como para la población local. La intención es que México cuente con protocolos más sólidos frente a escenarios complejos que puedan surgir durante un evento de gran magnitud.

Además, se destacó que esta cooperación no es un hecho aislado, sino parte de una relación constante entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. De hecho, en meses recientes el Senado ya había aprobado el ingreso de otros elementos militares estadounidenses para ejercicios conjuntos en territorio nacional.

Cooperación internacional en seguridad

El senador Lomelí subrayó que, tras este proceso, las Fuerzas Armadas mexicanas continuarán colaborando no solo con Estados Unidos, sino también con otros países con los que existen acuerdos de capacitación. Este intercambio de conocimientos busca elevar el nivel de preparación ante retos globales

