¿De qué trató hoy la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Plan B avanza en comisiones del Senado pese a críticas

Este miércoles 25 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" tras el avance decisivo del "Plan B" electoral en las comisiones del Senado. La mandataria podría ser cuestionada sobre las acusaciones de la oposición, que señala que adelantar la revocación de mandato a 2027 busca influir directamente en las elecciones intermedias para favorecer a Morena. Entre críticas de figuras como Luis Donaldo Colosio y Ricardo Anaya por la supuesta falta de controles al financiamiento ilícito, Sheinbaum fijará la postura del Ejecutivo antes de que el dictamen llegue al Pleno. En Azteca Noticias te llevamos el análisis y la cobertura en tiempo real.