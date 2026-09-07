Se cae el techo de un salón de clases en primaria de Tizimín, Yucatán: Hay alumnos lesionados y evacuación escolar

Pequeños estudiantes y profesores vivieron momentos angustiantes dentro de una escuela primaria en el municipio de Tizimín, Yucatán.

En plena jornada de clases, un pedazo del techo de un salón de clases se vino abajo, alcanzando a golpear a varios alumnos.

Las autoridades atendieron el llamado en el lugar para atender a los niños y asegurar las instalaciones.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Se desploma techo sobre alumnos en escuela en #Tizimín HOY 7 de septiembre; esto se sabe👇🏻https://t.co/bwa1aRLaY9 — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) September 7, 2026

Se cae el techo en salón de cuarto grado

El accidente fue la mañana de este lunes 7 de septiembre en la escuela primaria Manuel Alcalá y Alcalá, ubicada sobre la calle 52, entre 49 y 51, en la zona centro de Tizimín.

El desprendimiento del techo fue en un salón de clases ubicado en el segundo piso del edificio, justo cuando el grupo de cuarto grado estaba tomando lecciones con sus maestros.

¿Hubo alumnos lesionados tras el derrumbe?

El derrumbe de la estructura tomó por sorpresa a los menores que estaban en sus escritorios.

Paramédicos de la Cruz Roja, bomberos y personal de rescate llegaron al lugar tras la alerta para atender a los estudiantes afectados, entre los cuales algunos presentaron golpes y lesiones en la cabeza producidas por la caída de los escombros.

Mueven a estudiantes hacia un hospital de Tizimín

Por el impacto de los materiales, se confirmó que varios alumnos requirieron traslado médico.

Uno de los pequeños fue ingresado al Hospital San Carlos para someterse a una valoración médica y descartar complicaciones, mientras el resto de los afectados recibió los primeros auxilios dentro de las instalaciones del plantel.

Evacuan la escuela y Protección Civil asegura las instalaciones

Para evitar un riesgo más grande entre la comunidad escolar, el personal de maestros y los brigadistas ordenaron la evacuación preventiva del resto de los alumnos.

Elementos de Protección Civil procedieron a acordonar el salón del segundo piso para evitar el paso de personas ante el peligro de que se vuelva a caer parte de la estructura.

¿Qué va a pasar con la escuela?

Tras poner a salvo a los niños y controlar la emergencia, las autoridades competentes anunciaron que realizarán un peritaje sobre las condiciones generales del edificio escolar.

La inspección buscará determinar qué provocó que cayera parte del techo y verificar si las demás aulas son seguras antes de retomar las actividades presenciales.