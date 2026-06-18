Primaria de Tláhuac en ruinas: siete años de daños sin reparar tras el sismo de 2017 ponen en riesgo a los alumnos

Madres y padres de familia de la Escuela Primaria Pública “Julia Nava Ruiz Sánchez”, ubicada en la colonia Quiahuatla de la alcaldía Tláhuac, alzaron la voz por las terribles condiciones y el deterioro que presenta el plantel, además de un riesgo inminente que corren sus hijos.

A través de videos e imágenes captadas por ellos mismos, los denunciantes mostraron que uno de los edificios principales de la escuela se está separando y hundiendo.

Los afectados aseguran que los daños fueron provocados desde el sismo de septiembre de 2017 y que, a casi una década del desastre, ninguna autoridad se ha hecho cargo de las reparaciones. “Los salones se están venciendo, yéndose como para el frente o para atrás”, esto deja a los jóvenes estudiantes desprotegidos y a la espera de un accidente.

No hay recursos para repararla

A pesar de las constantes solicitudes de la comunidad escolar, la única respuesta que han recibido es que el plantel sería incorporado a diversos programas sociales para la asignación de recursos. Sin embargo, los padres confirman que los apoyos no han llegado y no existe ninguna obra en concreto programada para estabilizar la estructura.

El abandono de las instalaciones también se refleja en el patio del plantel, donde las bancas de concreto están fracturadas, el barandal de uno de los edificios se desprendió, hay cableado eléctrico expuesto, tubos salidos del piso y basura acumulada en áreas que son utilizadas como bodegas improvisadas.

Los padres de familia señalaron que el director de la primaria mostró molestia por la documentación de los daños y manifestaron tener miedo a posibles represalias en contra de los estudiantes si continúan haciendo pública la situación. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) declinó pronunciarse sobre las condiciones del centro educativo.