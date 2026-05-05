¿Educación digna? Alumnos estudian entre obras y escombros de la Universidad del Bienestar en Texcoco

La promesa de educación digna contrasta con la realidad que viven estudiantes de la Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Lo que debería ser un auténtico campus universitario, hoy luce como una obra inconclusa, con estructuras a medio construir, caminos de terracería y trabajos en curso, incluso en horario de clases de la Universidad del Bienestar en Texcoco.

¿Cómo están las instalaciones de la Universidad del Bienestar en Texcoco?

Ubicada dentro del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en los terrenos donde se proyectaba el cancelado aeropuerto, la universidad presenta condiciones precarias.

Imágenes y testimonios recabados por Azteca Noticias, muestran a estudiantes tomando clases en espacios improvisados, rodeados de ladrillos, maquinaria y polvo. En algunos puntos, las estructuras parecen más cercanas a bodegas o graneros que a aulas universitarias.

A pesar de ello, las actividades académicas continúan mientras la construcción sigue en marcha, lo que genera preocupación por la seguridad y calidad educativa.

¿Cuánto se ha invertido en la Universidad del Bienestar en Texcoco y qué dicen las autoridades?

Analistas estiman que el proyecto ha implicado un gasto de al menos 40 millones de pesos, aunque no existe una cifra oficial pública clara sobre la inversión total ni el avance de obra.

Durante recorridos y solicitudes de información, personal en el lugar reconoció que no hay responsables disponibles para dar respuestas. Ni la coordinación local ni la dirección general ofrecieron declaraciones formales, lo que ha incrementado la incertidumbre entre alumnos y comunidad.

La falta de transparencia y comunicación oficial contrasta con los objetivos del programa, impulsado para ampliar el acceso a la educación superior en el país.

¿Educación digna en México? Impacto en estudirantes de la Universidad del Bienestar

Los principales afectados son los alumnos, quienes deben estudiar en condiciones que distan de ser adecuadas; la falta de aulas terminadas, infraestructura básica y claridad institucional pone en duda la calidad del proceso educativo. Además, especialistas en educación señalan que el entorno físico influye directamente en el aprendizaje, por lo que infraestructura incompleta puede afectar el rendimiento académico.

El caso abre preguntas clave sobre el uso de recursos públicos y la planeación educativa; ¿puede un proyecto educativo cumplir su misión si sus estudiantes no cuentan con condiciones dignas para aprender?

