Hallan fosa clandestina con seis cuerpos al norte de Hermosillo, Sonora

México es un país peligroso para los colectivos de búsqueda, pues quieren controlar la información que, incluso, estos grupos han encontrado. Tal es el caso de la fosa clandestina localizada al norte de Hermosillo, Sonora, donde lograron encontrar por lo menos seis cuerpos sin vida.

Colectivo buscador halla fosa clandestina al norte de Hermosillo

Los colectivos de padres buscadoras y jóvenes buscadores de Sonora, que dan aviso a las autoridades de ese lugar, en donde no solamente encuentran los cuerpos, sino también credenciales de elector, teléfonos, otros objetos personales que ahora, podrían servir en este proceso de investigación para identificar a los cuerpos; los restos, dicen, están siendo analizados, pero quien tiene la información es Milagro Flores.

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, la integrante del colectivo de jóvenes buscadores de Sonora, Milagro Flores, narra cómo fue la localización y la actualización sobre lo encontrado en la fosa clandestina.

“En una llamada anónima, de hecho, nosotros ya habíamos tenido información de que, en el lugar, pudiera haber cuerpos. Una vez se había hecho una inspección por parte de unas compañeras, días atrás, y pues ellas no dieron con el lugar.

“El primero de mayo se acude al lugar, pero lo raro es que la fosa, estaba como entre abajo de matorrales. Nosotros, de volada, nos percatamos de que era una fosa, porque es una de las maneras en las que opera la delincuencia. Por ejemplo, a la fosa le echan piedras o pedazos de ramas arriba”, detalló Milagro Flores.

En el sitio del hallazgo, tuvieron la oportunidad de cotejar los datos, por ejemplo, credenciales de elector que encontraron con fichas de búsqueda de personas desaparecidas, es decir, si pudieron hacer esa labor; sin embargo, y a pesar de que algunos datos no llegaban a coincidir, se espera que la autoridad se sume al colectivo de búsqueda en un protocolo, pues están haciendo un trabajo para miles de familias.

“Para el tema de la identificación de los cuerpos, más que nada de las osamentas, la verdad va a ser, pues, un poquito más rápido porque, pues no eran de mucho tiempo, te podría asegurar que ni siquiera tenían más de dos años.

“Ahí hay unos que todavía tenían, como se podría decir, como que hasta carne pegada, pero todo es cuestión también de que las familias se hagan las muestras de ADN, porque muchas veces, las familias, al momento que desaparece un familiar, no acuden a la Fiscalía por miedo. Naturalmente, eso pasa casi en todos los casos, no se hacen las pruebas porque piensan que tienen que poner la denuncia para hacerlo y no es necesaria la denuncia”, añadió.

Autoridades abandonan a colectivos buscadores

Milagro Flores señala que, a pesar de que salir a buscar fosas clandestinas es un riesgo, ya están acostumbrados a realizar esta actividad, pues la cooperación de las autoridades es casi nula.

“De hecho, nosotros el día de ayer, tuvimos un problema con la Fiscalía de aquí del estado de Sonora, porque fue una búsqueda que se programó casi con un mes de anticipación.

“En los oficios se les hizo saber que éramos alrededor de treinta víctimas y nos mandan nada más un elemento de la Agencia Ministerial de investigación y tres estatales; tenemos que recurrir a personas”, sentenció.

