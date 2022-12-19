Indignación en Colombia por maltrato animal, perro es arrastrado

En Medellín, Colombia fue captado el momento en que un perro es arrastrado por varios kilómetros atado a esta camioneta. Se denunció el maltrato animal.

A pesar de que el conductor que lo fue grabando externó que le tocó varias veces el claxon para que se detuviera, el presunto agresor hizo caso omiso y siguió conduciendo a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora.

El maltrato animal ocurrió en la madrugada

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, los cuales fueron denunciados en redes sociales por la ciudadanía que difundió el video de lo sucedido.

Este caso de maltrato animal se presentó en la autopista Medellín-Bogotá, entre los municipios de El Santuario y Marinilla. La grabación deja ver cómo el perro, que en ese momento ya estaba muerto, era arrastrado por una camioneta blanca.

"Esto es infame", manifestó el denunciante

"Voy a hacer una denuncia. No sé si alcanzan a ver el perrito colgado del carro. Esto es infame", manifestó el conductor que hizo la grabación.

Responsable de maltrato animal ya detenido

La fiscalía abrió una investigación sobre la muerte de este perro y ya detuvo al responsable de este maltrato animal y podría recibir una pena de 1 a 3 años de cárcel.

La Policía Nacional de Colombia confirmó la entrega del conductor, quien es investigado por maltrato animal.

"La Policía Nacional, a través de su Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, informa que inmediatamente conocidos estos hechos se inició con la búsqueda de la persona, logrando dar con su ubicación.

En coordinación con el grupo Gelma, grupo especializado en maltrato animal de la Fiscalía General de la Nación, se realizaron las actividades correspondientes de arraigo de la persona para lograr su plena identificación", indicó el coronel William Castaño Ramos Director de Carabineros y Protección Ambiental.

Agregó Castaño Ramos que "es importante aclarar que, aunque esta persona se presentó ante la estación de Policía de la estación de Marinilla, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental presentó los informes ante la Fiscalía para abrir el proceso judicial correspondiente".

En Colombia, la ley 1774 de 2016 dispuso que los animales son seres sintientes y reciben protección especial contra el sufrimiento y el dolor, manifestó el coronel William Castaño.

