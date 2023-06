Por cielo y tierra buscan a colombiana desaparecida en rancho de Coahuila

Ya han pasado tres semanas desde que Marta Granados de Castelbanco, colombiana de 78 años fue reportada como no localizada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, ella llegó a un rancho de nombre “Las Rusias” para acompañar a su esposo en un trabajo de campo, sin embargo se separaron cuando ella dijo estaba cansada y quería estar en casa.

Desde ese momento su familia no ha vuelto a saber de ella, autoridades han desplegado un equipo con drones, vehículos motorizados, caballos, binomios caninos, helicópteros y hasta 100 elementos de distintas corporaciones de seguridad y protección ciudadana sin embargo no han tenido resultados, ni los familiares ni la fiscalí cuentan con algún indicio sobre la comisión de un delito.

Sin indicios del paradero de mujer colombiana

En el rancho denominado Las Rusias, ubicado a un costado de la carretera a Monclova en Ramos Arizpe, Coahuila fue donde el pasado domingo 14 de mayo, Marta Granados de Castelblanco fue vista por última vez por su esposo Carlos Castelblanco, quien fue contratado por el propietario del sitio para la realización de unos trabajos de fertilización en una nogalera, son de nacionalidad colombiana.

Carlos Castelblanco, relató lo ocurrido aquel día cuando dejó de ver a su esposa: “Estábamos trabajando en la última mitad de la nogalera y ella dijo me voy para la casa estoy como cansada, le dijo yo que hago aquí, bueno arráigate y yo te llevo ahora y la seguí con la vista hasta cuando ya estuve seguro que iba camino a la casa, es la única casa en un área muy grande y no me quedaba la menor duda que iba para la casa, no me quedó la menor duda, yo seguí entonces en mi trabajo a estar tomando la documentación del estado de la nogalera y cuando terminé llegué a la casa no la encontré".

Al respecto, José Ángel Herrera, fiscal para la búsqueda de personas desaparecidas del estado explicó que “el propietario del rancho es una persona que vive en Monterrey, Nuevo León, es un rancho dedicado a la producción de nogales y la expertis del señor va enfocada en esa parte a hacer la producción de nogales ella venía acompañando a su esposo como muchas veces lo han hecho en otros lugares porque a eso se dedican ese es el trabajo que ellos hacen, producir los nogales y bueno esta no fue la excepción”.

En ese sentido el fiscal comentó que la pareja no conoce a nadie en Coahuila: “no conocen a nadie en Saltillo, tenían menos de 24 horas de haber llegado ahí al ejido Las Rusias entonces también es un poco desconcertante tanto para la familia como para nosotros como autoridad qué pudo haber pasado trabaja ahí se han hecho muchas búsquedas y se seguirá trabajando hasta no saber que fue lo que pasó y localizar a la señora”.

FGR colabora en búsqueda de colombiana en Coahuila

A partir de ese momento Carlos Castelblanco inició la búsqueda de su esposa Marta Granados, por las diferentes propiedades del rancho, que tiene una extensión de 750 hectáreas y está rodeado por montañas y cerca de las comunidades de Santa Rita y Rancho Nuevo, em Ramos Arizpe.

“Me puse a buscar en todos los cuartos de la casa después busqué en la casa vecina que es la casa del responsable del rancho y ya cuando no la pude ver ahí salí a buscarla alrededor de donde habíamos estado por todas partes, por todo cerca sobre todo si se habría salido por algún lado y mientras la buscaba la estaba llamando”, describió.

Fue a partir del 14 de mayo que se iniciaron las labores de búsqueda, precisamente en el rancho conocido Las Rusias, ahí en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila esto derivado de la no localización de la señora Marta Granados quien fue reportada por su esposo.

Sin embargo, las autoridades determinaron que debido a edad es humanamente imposible que la señora haya subido o descendido estas pendientes por su edad.

La búsqueda y localización de Marta Granados se ha extendido a lo largo de una circunferencia de 40 kilómetros del rancho Las Rusias, donde se han utilizado drones, vehículos motorizados, caballos, binomios caninos, helicópteros, y hasta 100 elementos de distintas corporaciones de seguridad y protección ciudadana se han sumado a estos trabajos de búsqueda que han durado ya tres semanas.

José Ángel Herrera dijo que recientemente se integró un grupo de la unidad de secuestros de la Fiscalía General de la República quien está trabajando en conjunto con la Fiscalia de Personas Desaparecidas, y que se está trabajando bajo otra vertiente, ya no un tema de investigación precisamente para saber que es lo que pudo haber determinado esta no localización de la señora.

“Se han realizado dos sobrevuelos con el helicóptero de gobierno del estado precisamente para localizar algún vestigio indicio que nos indique precisamente hacia donde pudo haber caminado la señora o algún rastro que nos indique que fue lo que pasó"

Familia de colombiana realiza búsqueda



Por su parte, los hijos y el esposo de la señora Marta Granados, han realizado diversos perifoneos en las comunidades rurales aledañas al rancho Las Rusias y han colocado mantas para su localización en las zonas urbanas de Saltillo y Ramos Arizpe donde la búsqueda continúa luego de que la abuelita desaparecida sufre de la perdida de la memoria a corto plazo.

Carlos Castelblanco aclaró: “Es importantísimo que lo sepan y que si ella no puede responderles adecuadamente es por el impacto que debe estar sufriendo”.

Fernando Castelblanco, busca a su mamá y recuerda que “la condición que tiene mi mamá es de la perdida de la memoria a corto plazo entonces pues estábamos yendo por esa hipótesis que hubiera podido encontrar por ejemplo a alguien que a ella le dijera es que yo vivo en san juan del rio y que poco a poco fuera avanzando por la carretera con ayuda de gente para regresar hasta allá"

Hasta el momento, ni los familiares ni la fiscalía, cuentan con algún indicio sobre la comisión de un delito, ni tampoco con algún rastro que indique de que la señora Marta Granados haya sufrido algún tipo de accidente.