El ‘cobro de piso’ se ha convertido en una dura realidad a la que se enfrentan cientos de comerciantes al sur de Veracruz, que señalan a la Secretaría de Seguridad Pública por su ineficiencia para frenar este grave delito.

Tan solo en 2022 se registró el cierre de 170 negocios debido a las extorsiones en Minatitlán, según datos de la Cámara Nacional de Comercio.

“Pagamos impuestos, pagamos todo lo que nos pide la ley y pues que no dan a cambio inseguridad (...) Se supone que por eso pagamos para que haya más seguridad y no está pasando”, explicó Pedro Solís, ferretero de Minatitlán.

Extorsiones en Veracruz afecta a cientos de comerciantes

Las extorsiones en Veracruz aumentan de manera alarmante con el pasar de los años. En el primer semestre 2025, este delito creció un 60.7%, contando con más de 400 carpetas de investigación abiertas, esto de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El impacto del cobro de piso y la violencia en el estado, no solo ha alcanzado a los comercios, también afecta al turismo, pues pobladores aseguran que ya notan la ausencia de visitantes.

“Ahorita ya no han venido gente de fuera la verdad, pues a la inseguridad a la inseguridad desafortunadamente”, dijo Yolanda García. prestadora de servicios de Coatzacoalcos, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Habitantes piden tomar medidas ante la ola de extorsiones y violencia en Veracruz

Actualmente, el cobro de piso se ha convertido en una amenaza para el comercio al sur de Veracruz, generando pérdidas millonarias, así como el cierre de miles de negocios y el incremento de la inseguridad entre los pobladores y turistas.

Hoy, miles de habitantes y comerciantes de Veracruz, piden que la Secretaría de Seguridad Pública, la cual está bajo el mando de Alfonso Reyer Garcés, tomé medidas inmediatas para resolver este problema, ya que hasta el momento siguen son darles respuestas y acciones efectivas.

“Ya no se vive tranquilo la verdad, la verdad tienes hasta miedo venir a comer afuera por los problemas que hay, y si tú hablas tantito, ya sabes esta la matanza que de una vez empiezan a matar a la gente”, compartió María Castellanos, comensal de Minatitlán.