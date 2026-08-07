Así es como actúa el medicamento que la FDA avaló para reducir el colesterol alto

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el revolucionario medicamento contra el colesterol alto Lipfendra (enlicitide), que se administra vía oral, diciéndole ¡adiós a las inyecciones! Esta píldora de consumo diario busca reducir los niveles del "colesterol malo" también conocido como LDL en adultos que padecen hipercolesterolemia, ofreciendo una nueva esperanza de vida para quienes están en riesgo de sufrir problemas del corazón.

Este hito médico marca la llegada del primer inhibidor de la proteína PCSK9 en forma de tableta, ya que su tratamiento solo existía base de inyecciones; sin embargo, este fármaco desarrollado por Merck Sharp & Dohme, funciona como un complemento a la dieta y el ejercicio, logrando reducir el colesterol hasta en un 59% en sus ensayos clínicos.

¿Qué es el colesterol alto y cuáles son sus riesgos para la salud?

Cuando hay un exceso de colesterol LDL en la sangre, se le conoce como hipercolesterolemia, que con el tiempo la grasa acumulada en las paredes de arterias forma placas que estrechan los vasos sanguíneos, generando:



Reducción del flujo sanguíneo normal

Formación de coágulos si una placa llega a romperse

Mayor probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular

FDA has approved the first oral PCSK9 inhibitor to reduce LDL ("bad") cholesterol in adults with high cholesterol. Until now, PCSK9 inhibitors were only available as injections. The once-daily tablet provides an additional treatment option for adults who need further LDL-C… pic.twitter.com/JcsILTh0KL — U.S. FDA (@US_FDA) July 17, 2026

Debido a que es un problema silencioso, muchas personas no saben que lo tienen hasta que se realizan estudios de laboratorio de rutina.

¿Qué es la PCSK9 y cuál es su papel contra el colesterol alto?

La PCSK9 es una proteína que afecta la capacidad del hígado para procesar el colesterol en la sangre, ya que la bloquea con el tratamiento y así el hígado logra eliminar el colesterol LDL de forma más eficiente, lo que hasta ahora solo era posible con inyecciones; así es como facilita el tratamiento diario, a través de una pastilla que puede tenerse en casa.

¿Qué otros medicamentos existen para reducir el colesterol alto?

En sí, reducir el colesterol alto requiere cambios en el estilo de vida, pero sí es necesario recurrir a la ciencia para prevenir daños graves, y actualmente estos son los medicamentos más comunes para tratar el padecimiento:



Estatinas (las más comunes)

Ezetimibe

Inhibidores de PCSK9 inyectables

Ahora, la llegada de Lipfendra suma una poderosa herramienta para quienes necesitan una mayor reducción del colesterol a pesar de ya utilizar las terapias tradicionales.

Efectos secundarios y otros beneficios tiene el tratamiento avalado por la FDA

Los dos ensayos clínicos a los que estuvieron sometidos tres mil 200 pacientes, revelaron que la Lipfendra es un fármaco seguro, pues sus beneficios son claros, reduce el colesterol malo entre un 56% y 59%, esto tras 24 semanas de consumo. En cuanto a las reacciones adversas, los estudios arrojaron que:



Fueron muy similares a las del grupo que tomó placebo y padecían enfermedades cardiovasculares previas

Diarrea y mareos leves en pacientes con hipercolesterolemia hereditaria

Cabe destacar que las tasas de interrupción del tratamiento por molestias fueron mínimas en todos los pacientes.