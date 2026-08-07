¡Esperanza médica! Así es como lograron reducir en casi un 30% la mortalidad en el cáncer de colon

Llega una esperanza médica para el cáncer de colon gracias a un largo programa de salud pública llevado a cabo en el País, Vasco, España, que logró reducir en casi un 30% la mortalidad de esta enfermedad tras dos décadas de estudios, representando un avance médico. Publicado en la revista científica JAMA, se demostró que el poder de la detección temprana sirve para frenar una de las enfermedades más mortíferas del mundo.

Un grupo de especialistas analizó a más de 2.2 millones de personas entre 2004 y 2024, y confirmaron que realizar exámenes preventivos —específicamente la prueba inmunoquímica fecal (FIT, por sus siglas en inglés) en adultos que no tenían síntomas, salva miles de vidas, ya que permite a los médicos atacar el padecimiento mucho antes de que se vuelva intratable.

¿En qué consiste la prueba para combatir el cáncer de colon?

La prueba inmunoquímica fecal se trata de un método de laboratorio rápido, económico y nada invasivo que busca rastros de sangre oculta en las heces, la cual puede ser la primera señal de advertencia de tumores en el intestino. Al ser un proceso sencillo, esto facilita que grandes grupos poblacionales se evalúen sin necesidad de someterse de inmediato a procedimientos más incómodos.

¿Cómo ayudaron a reducir las muertes del cáncer de colon?

El programa consistió en invitar a la población a realizarse esta prueba preventiva cada dos años, donde los resultados marcaron un parteaguas en la región y los hallazgos más destacados arrojaron los siguientes resultados:



Reducción del 29.6% en las muertes de toda la población evaluada

Disminución del 50.1% en la mortalidad de adultos entre 50 y 60 años

70% de los nuevos casos se detectaron en etapas tempranas y el tratamiento resultó efectivo

¿Por qué este estudio tuvo éxito?

Los especialistas recalcaron que la clave de este programa no fue solo la tecnología usada, sino la constancia de la población al acudir a las rondas de exámenes, donde se logró identificar y extirpar lesiones con mucha anticipación, evitando que los pacientes desarrollaran cuadros graves que requerían hospitalizaciones o tratamientos agresivos.

¿Cómo ayudará este estudio al mundo?

Los resultados demuestran que, las políticas públicas enfocadas en la prevención médica superan por mucho las que solo reaccionan una vez presentada la enfermedad, por ello los especialistas sugieren que adoptar este tipo de estrategias a nivel mundial podría cambiar drásticamente el problema de cáncer en el mundo, ofreciendo una esperanza real frente a los diagnósticos cuando ya se hace presente el padecimiento.