UNAM investiga superbacteria resistente a antibióticos alojada en agua y alimentos; así afecta a las personas

La superbacteria, Acinetobacter baumannii, está siendo investigada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a su resistencia a los antibióticos fuera de los entornos médicos, un hallazgo que causaba la muerte en pacientes de terapia intensiva, pero que hoy se sabe que habita en agua, alimentos de consumo diario y hasta mascotas.

Según el comunicado de la institución, esta crisis sanitaria afecta tanto a pacientes hospitalizados vulnerables como a la población general expuesta y para protegerse, es necesario que las personas desinfecten sus alimentos, se garantice el saneamiento del agua en el hogar y se detenga inmediatamente la automedicación.

¿Qué sabemos sobre la superbacteria investigada por la UNAM?

La superbacteria fue hallada en más de 95 fuentes de la vida cotidiana, incluyendo personas, perros, gatos, ganado, hortalizas, carne, leche, grutas y aguas residuales o ríos. De acuerdo con un extenso análisis de 23 mil 205 genomas de alta calidad, extraídos de la base de datos más grande del mundo sobre secuencias de ADN y ARN, se logró agrupar y analizar datos acumulados a nivel mundial durante los últimos 40 años para emitir esta advertencia.

#BoletínUNAM Superbacteria global se aloja en seres vivos, agua y alimentos: Santiago Castillo Ramírez > https://t.co/QsbneWzkma pic.twitter.com/hUYgccZOUh — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 28, 2026

¿Qué tan peligrosa es esta superbacteria?

El hallazgo, encabezado por el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, campus Morelos, estudió cepas de 106 países de los siete continentes y encontró que esta superbacteria ataca principalmente en hospitales, siendo letal para pacientes críticos debido a su vasta capacidad y código genético para bloquear el efecto de los antibióticos convencionales y actuales, dejando a los médicos sin opciones de tratamiento.

¿Cómo afecta la superbacteria Acinetobacter baumannii a las personas?

Las principales afecciones y complicaciones que provoca en el cuerpo son:



Neumonía grave

Infecciones del torrente sanguíneo

Infecciones en heridas y piel

Infecciones del tracto urinario

Meningitis

¿Cómo se transmite esta superbacteria?

El doctor Santiago Castillo Ramírez, líder del proyecto, confirmó que hay transmisión directa entre poblaciones humanas y animales, pues la superbacteria tiene potencial para contagiarse de forma natural desde animales como mascotas o ganado, hasta entornos ambientales directamente hacia las personas, y viceversa.

¿Cómo prevenir el contagio de la superbacteria?