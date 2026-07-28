UNAM investiga superbacteria resistente a antibióticos alojada en agua y alimentos; así afecta a las personas
La UNAM investiga la superbacteria Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, presente en agua, alimentos y mascotas; puede llegar a ser letal.
La superbacteria, Acinetobacter baumannii, está siendo investigada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a su resistencia a los antibióticos fuera de los entornos médicos, un hallazgo que causaba la muerte en pacientes de terapia intensiva, pero que hoy se sabe que habita en agua, alimentos de consumo diario y hasta mascotas.
Según el comunicado de la institución, esta crisis sanitaria afecta tanto a pacientes hospitalizados vulnerables como a la población general expuesta y para protegerse, es necesario que las personas desinfecten sus alimentos, se garantice el saneamiento del agua en el hogar y se detenga inmediatamente la automedicación.
¿Qué sabemos sobre la superbacteria investigada por la UNAM?
La superbacteria fue hallada en más de 95 fuentes de la vida cotidiana, incluyendo personas, perros, gatos, ganado, hortalizas, carne, leche, grutas y aguas residuales o ríos. De acuerdo con un extenso análisis de 23 mil 205 genomas de alta calidad, extraídos de la base de datos más grande del mundo sobre secuencias de ADN y ARN, se logró agrupar y analizar datos acumulados a nivel mundial durante los últimos 40 años para emitir esta advertencia.
#BoletínUNAM Superbacteria global se aloja en seres vivos, agua y alimentos: Santiago Castillo Ramírez > https://t.co/QsbneWzkma pic.twitter.com/hUYgccZOUh— Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) July 28, 2026
¿Qué tan peligrosa es esta superbacteria?
El hallazgo, encabezado por el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM, campus Morelos, estudió cepas de 106 países de los siete continentes y encontró que esta superbacteria ataca principalmente en hospitales, siendo letal para pacientes críticos debido a su vasta capacidad y código genético para bloquear el efecto de los antibióticos convencionales y actuales, dejando a los médicos sin opciones de tratamiento.
¿Cómo afecta la superbacteria Acinetobacter baumannii a las personas?
Las principales afecciones y complicaciones que provoca en el cuerpo son:
- Neumonía grave
- Infecciones del torrente sanguíneo
- Infecciones en heridas y piel
- Infecciones del tracto urinario
- Meningitis
¿Cómo se transmite esta superbacteria?
El doctor Santiago Castillo Ramírez, líder del proyecto, confirmó que hay transmisión directa entre poblaciones humanas y animales, pues la superbacteria tiene potencial para contagiarse de forma natural desde animales como mascotas o ganado, hasta entornos ambientales directamente hacia las personas, y viceversa.
¿Cómo prevenir el contagio de la superbacteria?
- Higiene alimentaria: desinfecta frutas, verduras y hortalizas crudas; y evita el consumo de lácteos sin pasteurizar y asegurar la cocción completa de las carnes
- Tomar agua potable: consume únicamente agua purificada o hervida, especialmente en regiones donde el agua potable pueda mezclarse con redes de aguas residuales
- Cero automedicación: los antibióticos para tratar gripes o infecciones menores fortalece los genes de resistencia de este tipo de bacterias; no te acude mejor a un médico
- Cuídate de tus mascotas: lávate las manos con agua y jabón después de interactuar con perros o gatos, y mantener su esquema de vacunación y desparasitación al día
- Prevención hospitalaria: visitantes de unidades de cuidados intensivos deben seguir los protocolos de lavado de manos clínico antes y después de interactuar con el paciente