¡Cuidado oficinistas! El sedentarismo mezclado con barras, licuados y yogures con proteína extra podrían ser tus peores enemigos según una revisión de más de 350 investigaciones publicada en la revista científica Cell Press Blue, que reveló que al disminuir la ingesta de este nutriente es fundamental para mitigar la obesidad, diabetes tipo 2 y problemas al corazón y, sorprendentemente, extender la esperanza de vida.

Los científicos descubrieron que si limitas tu consumo de proteína, mejoras tu metabolismo, reduces el daño acumulado y proteges tus tejidos sanos, ya que, a menos que seas un deportista de alto rendimiento, no puedes justificar la ingesta de este nutriente para la recuperación de tu músculos, debido a que pasas ocho horas o más frente a una computadora, y en lugar de mejorar tu salud, la podrías en riesgo por no desempeñar las mismas actividades físicas.

If you don't exercise regularly, eating less protein could have greater health benefits than a high protein diet and even increase lifespan.



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Bailey A. Knopf & Dudley W. Lamming#CellPressBlue pic.twitter.com/eWzZ6qLENf — Cell Press (@CellPressNews) July 31, 2026

¿Por qué comer más proteína no ayuda al sedentarismo?

Según el doctor Dudley Lamming de la Universidad de Wisconsin-Madison, investigador y autor principal del estudio, aclaró una dura realidad, la mayoría de la población consume porciones muy superiores de proteína sus necesidades reales; esto pasa porque, cuando el nivel de actividad física es bajo, el sobrante nutricional no construye masa muscular, sino que sobrecarga el organismo y genera consecuencias negativas a futuro.

¿Cuál es el secreto hormonal para vivir más años?

Si te sometes a dietas extremas para reducir calorías resulta insostenible para casi cualquier persona, sin embargo la buena noticia es que, al recortar únicamente las proteínas, le brindas beneficios similares a tu cuerpo sin necesidad de pasar hambre, pues solo debemos realizar un ajuste para que las reacciones protectoras se activen, las ventajas de disminuir la ingesta de este nutriente son las siguientes:



Sube la hormona FGF21 y se eleva el gasto de energía

Se controla el azúcar en la sangre

Pierdes peso y disminuyes la peligrosa grasa visceral

Se frene el proceso de inflamación sistémica

Disminuyen los aminoácidos que aceleran tu reloj biológico

Y es que, la revisión científica encontró que los tres aminoácidos específicos en la proteína como metionina, isoleucina y valina, son los principales responsables de acelerar el envejecimiento, pues ingerirlos de forma desmedida activa rutas metabólicas que promueven un crecimiento celular sin control que, con el tiempo, incrementa las posibilidades de padecer obesidad y múltiples enfermedades degenerativas.