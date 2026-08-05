¡Atención consumidor de cannabis! Nuevo estudio revela su relación con la hormona del estrés al despertar

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón publicó un hallazgo clave sobre personas que consumen cannabis frecuentemente, y el resultado se relaciona con la hormona del estrés, conocida también como cortisol. Según el escrito publicado en julio del 2026 en la revista científica Cannabis, las personas se despiertan con niveles más altos de tensión, agobio y ansiedad, arrojando una nueva "luz" sobre cómo el cuerpo humano reacciona ante el uso constante de esta planta.

Dirigido por la científica Anita Cservenka, el análisis evaluó la respuesta hormonal de los consumidores de cannabis al iniciar su día; y, aunque muchas personas recurren a esta sustancia para relajarse a corto plazo, los resultados indican que su uso regular podría descontrolar el sistema neuroendocrino con el paso del tiempo, provocando que el organismo amanezca en un estado de alerta excesivo.

¿Qué es el cortisol o la hormona del estrés?

Según MedlinePlus, el cortisol actúa como un mensajero químico vital causado por las glándulas suprarrenales, las cuáles se liberan cuando enfrentamos situaciones de presión, esto con el fin de ayudarnos a reaccionar, combatir infecciones y regular la presión arterial. Sin embargo, aunque a corto plazo resulta muy útil para el cuerpo, tenerlo elevado de forma prolongada trae riesgos graves para la salud, como:



Ansiedad constante

Desarrollo de depresión

Mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas

¿Cuál es el impacto del cannabis al despertar?

Los expertos concentraron su atención en la "respuesta al despertar" (CAR, por sus siglas en inglés), y encontraron que todas las personas experimentan un pico natural de estrés unos 30 minutos después de abrir los ojos, el cual prepara al cuerpo para el resto del día; sin embargo, el estudio encontró que la curva de aumento es similar entre usuarios y no usuarios, con la gran diferencia de que son los consumidores frecuentes de cannabis los que amanecen con una cantidad superior de cortisol circulando en su organismo.

¿Qué pasa con el consumo frecuente del cannabis?

Finalmente, la investigación aclaró que no se puede comprobar —de momento— que la sustancia sea la causa directa de este aumento de cortisol matutino; sin embargo sí plantea una advertencia sobre un posible círculo vicioso. Esto se debe a que el sistema del estrés se "desregula" haciendo que las personas lleguen a sentir mayor ansiedad en general, motivándolas a consumir más cantidad en busca del alivio temporal, lo que empeora el desequilibrio hormonal a largo plazo.

Cabe destacar que esta relación entre el cannabis y las hormonas es fundamental hoy día, puesto que, según el equipo científico, el consumo regular entre los jóvenes adultos de 19 a 30 años se ha casi duplicado en los últimos 15 años, al menos en Estados Unidos. Asimismo, como este medio de comunicación te informó con los últimos datos de la ONU, tras su despenalización, el consumo en el mundo aumentó a 4.8% en 2024.

Ahora, los investigadores recomiendan realizar análisis prolongados con los mismos grupos de personas para confirmar si el alto nivel de cortisol es provocado por el hábito, o si quienes viven más estresados tienen una mayor tendencia a buscar la sustancia como mecanismo de escape.