El viagra, la pastilla azul más famosa del mundo, tiene una nueva e increíble misión en la medicina gracias a un equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias que descubrió su capacidad de limitar y frenar la propagación del cáncer en los pacientes, además de —su función principal— tratar la disfunción eréctil.

Según el estudio, publicado en la revista Cancer Research, el ingrediente activo conocido como sildenafil logra "bloquear" un mecanismo vital de los tumores, dejando a las células enfermas sin el colesterol que necesitan para expandirse en lo que los médicos catalogan como metástasis. De acuerdo con el hallazgo, esto ocurre por una vía biológica recién decodificada tras meses de estudios rigurosos.

¿Cómo bloquea el viagra el avance del cáncer?

Las células del cáncer necesitan colesterol celular para desprenderse de su lugar de origen y así invadir las zonas sanas del cuerpo, pero el sildenafil —o viagra— interrumpe ese viaje de manera astuta, bloqueando una enzima específica y aumentando los niveles de una molécula que encierra el colesterol en pequeños sacos dentro de la célula. Así, su principal material de construcción, hace que la enfermedad pierda su fuerza para migrar.

¿Cómo ayudará el descubrimiento para combatir el cáncer?

Gracias a este estudio se cruzó otra frontera médica para probar terapias combinadas, pues ahora, los expertos del laboratorio de Ayelet Erez, notaron una gran mejoría al mezclar el viagra con las populares estatinas, unos fármacos de uso común para bajar el colesterol, dando como resultado las siguientes ventajas contundentes:



Limitan la absorción del colesterol actual en el cuerpo

Bloquean la fabricación de nuevas reservas de grasa celular

Elevan drásticamente la tasa de supervivencia del paciente frente al cáncer

Cabe destacar que, para validar este descubrimiento, el equipo no se conformó solo con ensayos básicos, sino que analizaron una base de datos médica con información de casi cinco millones de personas a lo largo de dos décadas, donde los análisis estadísticos coincidieron que las pruebas realizadas tanto en ratones como en celulares humanos, demostraron que las personas bajo este tratamiento vivían más y mejor.

El futuro de la ciencia médica que dio en 1998 a más de 90 millones de hombres el viagra para mejorar su vida sexual, ahora será un éxito en los tratamientos oncológicos, ya que no solo es atacar el tumor, sino mejorar el estado físico de la persona y sanarla a través de medicamentos de rutina que están fácilmente en casa.