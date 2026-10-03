Bolsa Mexicana de Valores se recupera tras dos días de pérdidas

Los mercados financieros concluyeron la jornada de este viernes 2 de octubre de 2026 con resultados positivos en tanto en México como en Estados Unidos, favorecidos por una menor aversión global al riesgo.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión con ganancias. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió 1.10%, para cerrar en 64,531.68 puntos, de acuerdo con información de la propia institución bursátil.

Pese al avance de este viernes, el mercado mexicano acumuló una pérdida semanal de 0.71%. No obstante, la jornada permitió poner fin a dos sesiones consecutivas de retrocesos y recuperar la barrera de los 64,000 puntos, que había perdido en la sesión anterior.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

Los principales indicadores de Wall Street también finalizaron la jornada en terreno positivo. El S&P 500 avanzó 0.74%, hasta las 7,722.93 unidades; el Nasdaq Composite ganó 1.19%, para ubicarse en 27,190.86 puntos, mientras que el Dow Jones registró un incremento de 0.49%, a 51,177.44 unidades.

En el balance semanal, los índices estadounidenses mostraron resultados distintos. El Nasdaq acumuló un avance de 0.45%, mientras que el Dow Jones retrocedió 1.26% y el S&P 500 perdió 0.26%.

El comportamiento de los mercados estuvo relacionado con los datos del empleo en Estados Unidos, que mostraron una desaceleración durante septiembre.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

Los precios internacionales del petróleo terminaron la jornada con pérdidas, después de que países europeos aceptaran la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de liberar reservas de diésel con el objetivo de reducir los precios del combustible y disminuir las importaciones de Estados Unidos.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó 1.47%, para ubicarse en 91.50 dólares por barril. Por su parte, el Brent del Mar del Norte retrocedió 0.54%, hasta los 102.87 dólares.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Para este viernes 2 de octubre de 2026, Banco Azteca estableció el precio del dólar en 16.15 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta en ventanilla bancaria.