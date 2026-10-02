Bolsa Mexicana de Valores con pérdidas por segundo día consecutivo

Los mercados financieros cerraron la jornada de este jueves 1 de octubre de 2026 con resultados mixtos, ya que mientras la Bolsa Mexicana de Valores registró pérdidas por segundo día consecutivo, Wall Street terminó con ganancias impulsadas por las acciones tecnológicas y los resultados trimestrales de Micron Technology.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la sesión con números rojos. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió 0.60%, para ubicarse en 63,828.6 puntos, de acuerdo con datos de la propia institución.

Con este resultado, la bolsa mexicana acumuló dos jornadas consecutivas de pérdidas y cayó por debajo del nivel de los 64,000 puntos.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

En Estados Unidos, los principales índices bursátiles terminaron la jornada con ganancias. El S&P 500 avanzó 0.19%, hasta los 7,666.45 puntos; el Nasdaq Composite subió 0.04%, para cerrar en 26,871.60 unidades, mientras que el Dow Jones ganó 0.04%, a 50,926.56 puntos.

A diferencia del mercado mexicano, Wall Street logró avanzar pese a la incertidumbre global, favorecido por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que moderaron su alza después de alcanzar niveles no vistos en más de dos décadas.

Otro factor que impulsó a los mercados fue el desempeño de las empresas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, luego de que Micron Technology reportara ingresos por 54,300 millones de dólares, una cifra superior a las expectativas del mercado.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 3.07%, para ubicarse en 93.20 dólares por barril. Por su parte, el Brent del Mar del Norte subió 4.61%, hasta los 102.55 dólares.

Los precios del crudo recibieron presión al alza por la decisión de refinerías chinas de suspender las exportaciones de productos petrolíferos hacia destinos distintos de Hong Kong y Macao.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Para este jueves 1 de octubre de 2026, Banco Azteca reportó el dólar en 16.20 pesos a la compra y 18.28 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

