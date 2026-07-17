México alerta a viajeros que van a EU por brote de ciclosporiasis; causa diarrea y malestar estomacal

La Secretaria de Salud de México emitió un aviso preventivo para las personas que tengan planeado viajar a Estados Unidos, ante el brote de ciclosporiasis que se registra en más de 34 estados del país. Una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que suele encontrarse en los alimentos y puede causar diarrea “explosiva” y malestares estomacales.

Autoridades sanitarias recomendaron reforzar medidas de higiene, principalmente al consumir alimentos y agua, debido a que todavía no se sabe a cierta ciencia el origen del brote.

Se disparan casos de ciclosporiasis en Estados Unidos: ¿qué lo causó?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote de ciclosporiasis ha dejado mil 645 casos confirmados en 34 estados de EU, reportando más casos en:



Michigan

Ohio

Virginia

Kentucky

Las investigaciones buscan determinar qué alimentos pudieron estar relacionados con la propagación de la enfermedad. Sin embargo, este parásito suele encontrarse en verduras o frutas mal lavadas y contaminadas por sus heces.

Por el momento, autoridades investigan si el lote de lechuga tipo iceberg suministrada por una cadena de alimentos sería el foco de infección.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección que afecta principalmente al intestino y es causada por un parásito llamado Cyclospora cayetanensis.

Las personas infectadas pueden eliminar el parásito a través de las heces, lo que facilita que llegue al ambiente si no se mantienen buenas prácticas de higiene.

Algunas personas pueden tener la infección y no presentar molestias hasta después de dos días o hasta después de dos semanas. Los principales síntomas son:



Diarrea acuosa, llamada “explosiva”

Pérdida de apetito.

Cólicos o dolor abdominal.

Gases.

Náuseas.

Cansancio.

Vómito.

Fiebre.

Recomendaciones para quienes viajen a Estados Unidos

La Secretaría de Salud pidió a los viajeros tomar precauciones durante su estancia, especialmente al elegir alimentos y bebidas. Se recomienda:

