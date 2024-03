Victoria Figueiras, mamá de la niña que fue abusada sexualmente en el Estado de México (Edomex) hace dos años, informó que ya se apeló la decisión del juez Juan Manuel Martínez Vitela, que liberó al presunto abusador de su pequeña cuando tenía 4 años de edad.

La madre informó que esperan una revocación de la sentencia para garantizar un juicio justo para su pequeña hija, quien ahora ya tiene seis año

Entrevistada en el noticiero de Hechos AM, la mujer indicó que la sentencia absolutoria fue apelada ayer por parte de sus abogados y esta mañana a Fiscalía del Edomex haría lo propio para que un tribunal de alzada le dé agilidad al fallo.

Precisó que en la apelación se están metiendo todos los agravios porque “se violaron todos los derechos de mi nena en donde, como todo mundo sabe, el fallo que dio el juez fue indignante, es como culpable la niña por no saber hora exacta o fecha exacta y discriminando por no saber esos datos”.

#Edomex | Todo un viacrucis es el que está pasando Victoria para encontrar #justicia para su hija, una pequeña que fue presuntamente abusada por su tío, quien fue puesto en #libertad.



¿En qué va el caso?



La #entrevista con @_otomartinez, @vaitiaremateos y @Radiohen en @HechosAM pic.twitter.com/Kuo6YrRO2K — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 5, 2024

Desaparecen videos del expediente; asegura Figueiras

Al ser cuestionada sobre qué evidencias fueron desaparecidos del expediente, Victoria Figueiras recordó que fueron desestimados algunos videos de cuando la niña tuvo el valor de confesar lo que vivió.

“Tomé a decisión de grabar para que todo lo que estuviera diciendo tuviera la credibilidad y fuera evidencia. Es un video en donde hablo con su papá, en donde le dijo quien, dónde fue este delito, en donde el mismo papá menciona quiénes estaban en el lugar y esos videos son los que desaparecen desde que denuncio y hago una carpeta de investigación. Fue por eso que yo pedí la intervención de las autoridades porque yo lo quería era que investigaran a todas las autoridades desde el día de la denuncia y que investigaran el actuar de todas las autoridades”, refirió.

La mujer señaló que aún no tiene un monto de lo que ha gastado pero su desgaste emocional “ha sido terrible, todo, el dolor que siento, la impotencia que siento, la frustració que siento, no puedo expresarlo, es inimaginable lo que uno siente como madre”.

Dijo que a pesar de que todo está claro en el expediente, por más que no le quiera fallar a su hija, “te está fallando el sistema, es de verdad inimaginable lo que uno como padre es capaz de decir, no voy a permitir que este caso sea impune, no voy a permitir que e agresor este suelto, no voy a permitir que mi hija viva con miedo, pero al final aunque exista un reparo del daño, todo se queda aquí y lo que se queda aquí no tiene un monto, es simplemente el tratar de que se haga justicia y poco a poco ir sanando”.

Mencionó que a su niña ya le toca ser niña, dejar de estar declarando, es la justicia lo que merece su nena.

¿Cómo está la niña abusada cuando tenía 4 años?

Sobre cómo está su hija y como ha vivido este proceso, Figueiras informó que la pequeña está afectada pues su papá no la apoyó y le dio la espalda, pero ella ya se siente liberada. Incluso, “cuando declaró con el juez dijo ‘fui muy valiente, soy libre’, creo que las que somos prisioneras de esta realidad somos nosotras que estamos pidiendo justicia que estamos pidiendo la verdad para que las autoridades nos defiendan porque así como el caso de mi niña hay miles y es atroz que existan este tipo de delitos”.

Aseguró que ella está “hasta cierta forma bien porque no puede dimensionar lo que vivió, sabe que pasó algo malo tan así que acudió a mi, le daba vergüenza decirlo, pero se está trabajando en ella, en mi, en su hermanita incluso porque esto nos ha afectado como familia”.

Sobre el paradero del agresor no sabe mucho, solo que no porta su brazalete a pesar de ser una condición legal.