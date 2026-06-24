Alerta meteorológica podría afectar el Sudáfrica vs Corea en Monterrey; este será el clima de hoy

Hoy, miércoles 24 de junio del 2026, se pronostica un clima inestable con intervalos de chubascos en Monterrey justo durante el partido Sudáfrica vs Corea, aseguró el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su reporte diario.

Continuará la #OlaDeCalor en el norte y noroeste del país, e iniciará en regiones del occidente y sur de #México. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/Gjq3dhl4Ph — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

De acuerdo con su pronóstico la lluvia podría estar acompañada de descargas eléctricas, vientos fuertes y un ambiente caluroso para el partido de Sudáfrica y Corea del Sur, que se disputará el día de hoy a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México en el Estadio de Monterrey, ubicado en avenida Pablo Livas 2011, colonia La Pastora, código postal 67140, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

¿Cómo estará el clima durante el Sudáfrica vs Corea del Sur?

El organismo detalló que habrá un calor sofocante previo al juego, pues se registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 ºC durante la tarde en el estado de Nuevo León. Esto significa que el ambiente será pesado y muy caluroso antes del silbatazo inicial.

Esto no será todo, habrá rachas de viento peligrosas, pues vientos del componente sur generarán rachas intensas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h), capaces de derribar objetos ligeros en las inmediaciones del estadio, alterar la trayectoria del balón en el campo abierto y ¡destruir tu peinado o volar partes de tu outfit!

Asimismo, hay riesgo de descargas eléctricas, aunque los intervalos de chubascos previstos son moderados —con acumulaciones de 5 a 25 mm— la inestabilidad atmosférica de la Mesa del Norte provocará que las lluvias lleguen con actividad eléctrica, lo que representa un factor de riesgo para los aficionados.

El Sudáfrica vs Corea del Sur cierra la actividad de la Fase de Grupos

Este partido es el pase de vida o muerte en el Grupo A, pues cierra la actividad de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que México —el anfitrión— ya amarró su pase a los 16.º de final. Asimismo, Corea del Sur llega en segundo lugar buscando asegurar la clasificación, mientras que Sudáfrica necesita (obligatoriamente) sumar para evitar quedar fuera de forma temprana.

Recuerda sintonizar el partido por la señal de Azteca 7 o seguir el minuto a minuto en Azteca Deportes.