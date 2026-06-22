VIDEO | Difunden momento en que alcalde de El Carmen golpea a mesero en taquería de Nuevo León

Durante el fin de semana se viralizó un video que muestra el momento en que el alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, agrede e incluso intenta ahorcar a un joven mesero en una taquería del municipio de San Pedro, Nuevo León.

Horas después de que las imágenes fueran difundidas en todas las redes sociales, el presidente municipal por Movimiento Ciudadano (MC) emitió un comunicado donde ofrecía disculpas a los meseros afectados, así como al propietario del establecimiento.

VIDEO: Así fue captada la agresión del alcalde de El Carmen, Nuevo León

Los hechos sucedieron el lunes 15 de junio en una taquería llamada “Focos Amarillos”, ubicada sobre la avenida José Vasconcelos, en el municipio de San Pedro.

En el video se observa como una mujer con jersey rosa, comienza a reclamarle a uno de los empleados del lugar. Las frases que se pueden escuchar son: “ah como no se decide, por eso no me vas a dar, porque no me decido”.

ALCALDE DE EL CARMEN GOLPEA A MESERO; SE DISCULPA



El alcalde de #ElCarmen, NL, Gerardo de la Maza, emitió una disculpa pública luego de verse involucrado en una agresión ocurrida en una taquería del municipio de San Pedro Garza García.https://t.co/wN3aOZD5wW pic.twitter.com/r3ciSBwwTC — Hora Cero Web (@horaceroweb) June 22, 2026

Mientras el mesero explica la situación, de la nada Gerardo de la Maza, quien viste un jersey de la Selección Mexicana se arroja contra el empleado y lo comienza a ahorcar, mientras las personas alrededor intentan separarlo.

De la Maza empuja al mesero contra un taburete cercano, y cuando él se aleja, la mujer que lo acompaña continúa reclamándole al empleado, pese a haber presenciado lo ocurrido. Instantes después, ambos abandonan el establecimiento.

Alcalde de El Carmen se disculpa por agresión a mesero en Nuevo León

La pelea se habría originado porque supuestamente un mesero le negó el servicio a su hija, identificada como Valentina “N”. luego de que la menor tardara en elegir algo del menú.

Tras la difusión masiva, el emecista se disculpó en sus redes sociales, asegurando que el amor y la preocupación por los hijos pueden llevar a reaccionar de forma equivocada.

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucró a mi hija menor de edad y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué” fue parte de lo que escribió el funcionario.

A pesar de las disculpas públicas, diversos actores políticos se pronunciaron sobre lo ocurrido y señalaron que existen antecedentes de presuntas agresiones físicas atribuidas al alcalde contra otras personas.