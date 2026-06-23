Después de tratar de intervenir en una pelea de pareja en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, Agustín Bladimir Acosta García, de 51 años, murió tras ser gravemente lesionado.

Detalles sobre el incidente en la colonia Valle del Sol, Guadalupe, Nuevo León

El incidente sucedió en la calle Río Nazas, de la colonia Valle del Sol. Al notar una discusión entre dos personas, Agustín trató de calmar la situación.

En ese momento, lo agredieron con un objeto contundente, presuntamente un block, es decir, un tabique de construcción. Vecinos que presenciaron la agresión acudieron en su ayuda y lo llevaron a un hospital cercano, donde recibió atención médica inicial.

Investigación en curso tras el fallecimiento de un hombre en Guadalupe

Fuentes oficiales informaron que, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Agustín murió a causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. Las autoridades municipales y estatales tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar a los involucrados.

La Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para que, de inmediato, reporte cualquier información sobre este caso al número de emergencias 911. Las autoridades buscan testimonios y evidencia que permitan establecer la dinámica del altercado y la posible responsabilidad de los agresores.

