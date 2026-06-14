La extraña “mancha fría” en el océano: qué significa y qué riesgos podría implicar

Mientras gran parte de los océanos del planeta registra temperaturas cada vez más altas por el calentamiento global, una extensa zona del Atlántico Norte parece ir en dirección contraria. La llamada “mancha fría”, esta ubicada al sur de Groenlandia e Islandia, se ha enfriando cerca del grado centígrado desde 1900 y ha despertado preocupado a la comunidad científica. ¿Qué podría pasar?

La extraña “mancha fría” en el océano que preocupa a los científicos

En el Atlántico Norte, entre Groenlandia e Islandia, existe una anomalía que ha desconcentrado a los científicos, se trata de una extensa franja de agua conocida como la “mancha fría” o “agujero de calentamiento”, una región que se ha enfriado casi 1 °C desde principios del siglo XX, pese a que el resto del océano se calienta de manera sostenida.

De acuerdo con CNN, un nuevo estudio sostiene que este fenómeno podría estar relacionado con el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC), un enorme sistema de corrientes oceánicas que transporta aguas cálidad desde los trópicos hacia el hemisferio norte.

En ese lugar el agua se enfría, se hunde y se vuelve a desplazarse hacía el sur, funcionando como una gran cinta transportadora de calor.

Diversas investigaciones han advertido que el calentamiento global impulsado por las actividades humanas está derritiendo el hielo y aumentando la cantidad de agua dulce en el océano, alterando el delicado equilibrio de temperatura y salinidad que mantiene en funcionamiento a la AMOC.

Una misteriosa “mancha fría” en el océano ha desconcertado a los científicos: Un estudio dice que sería una señal ominosahttps://t.co/HYzGVhzkmR — CNN Chile (@CNNChile) June 13, 2026

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores combinaron datos reales del calor oceánico obtenidos mediante instrumentos y satélites con modelos climáticos.

El análisis reveló que el enfriamiento de la mancha fría no solo se presenta en la superficie, sino también en las profundidades del océano, donde la influencia de factores atmosféricos, como los vientos y las nubes, es mucho menor.

Según Stefan Rahmstorf, autor del estudio y profesor de física y océanos de la Universidad de Potsdam, las evidencias apuntan a que el debilitamiento de la AMOC está modificando el transporte de calor oceánico y favoreciendo el enfriamiento de esta región.

¿Cuáles son las consecuencias de la "mancha fría"?

Los científicos advierten que un eventual colapso de la AMOC tendría consecuencias globales de gran magnitud, entre ellas:

