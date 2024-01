Así nació Ritual NFL de TV Azteca, el mejor concepto para ver futbol americano en México

En Ritual NFL de TV Azteca va mucho más allá de un simple programa de televisión o medios digitales, trata de un concepto con el mejor análisis y noticias de la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, que se realiza en México.

TV Azteca siempre ha intentado que sus transmisiones sean de calidad y excelencia or lo que para transmitir los partidos de la National Football League (NFL), generó todo un concepto que va más allá de transmitir tan sólo un partido, como el Super Bowl LVIII.

¿Cómo nació Ritual NFL de TV Azteca?

El Ritual NFL de TV Azteca se originó en el año 2007, cuando, “mi querido amigo Jorge Gómez, mejor conocido como “El tuzo”, me mandó llamar y me dijo: -”Kique”, en esta ocasión, no me vas a grabar el promo de un partido, me vas a grabar el promo del Ritual NFL, yo le dije: -¿qué es eso? -“Así le vamos a llamar las transmisiones de la NFL y vamos a generar un concepto que tenga muchas más cosas”-, cuenta Enrique Garay, analista de la NFL en TV Azteca.

Enriquecer el medio tiempo y agregar más contenidos durante las transmisiones de los partidos de la NFL fue la base principal del naciente concepto. Dos años más tarde, para el 2009, Rodrigo Fernández, quien era el responsable de la relación entre la NFL y TV Azteca, presentó el concepto remasterizado y con una fórmula ya probada además de exitosa en Estados Unidos. Enriquecer el medio tiempo, además de generar muchos reportes de otros juegos de manera simultánea fue el principal atractivo del Ritual NFL de TV Azteca.

En su anecdotario, Enrique Garay cuenta que: “Resulta que la NFL realizó un focus group y en el focus group, metió un grupo de fanáticos a un salón, durante toda una temporada y les dijo: a ver, jóvenes en esta salita, allí tienen su aparato de televisión., aquí están los controles de video y con esos controles ustedes tienen acceso a todos los juegos de la NFL de las 12 y a todos los juegos de las tres, en Estados Unidos hay que pagar para ver cada juego, sólo tienes localmente el juego que te corresponde, no puedes ver todos; entonces en el focus group, qué creen que hicieron sus fanáticos que estaban ahí haciendo video grabados… clic clic clic, le cambiaban a cada juego y la NFL dijo ajá, le gusta que le estén cambiando y así surgió lo que en Estados Unidos se le llama como Red Zone y en México lo conocemos como Ritual de la NFL”.

El concepto de transmitir y cambiar de juego cada vez que un equipo ingresa a la yarda 20 del rival, funcionó muy bien entre los televidentes. “A mí me encantó porque hay más aficionados que quieren ver un poco de todo, que aquellos aferrados a sólo ver su equipo; yo los entiendo, si ustedes son fans de los Steelers, de los Cowboys, de los Pats, lo que quieren es ver a su equipo y quieren ver las tres horas del partido”, señala Garay quien agrega que a algunos aficionados no les interesa cómo van el resto de los equipos de la NFL.

En un estudio de audiencias se ha revelado que hay más gente que quiere ver un poco de todo, por eso se implementó el concepto del Ritual NFL en TV Azteca. “Nos iba muy bien en el rating, le ganamos siempre a Televisa, en su partido de las 12 y eso que ellos tenían mano para elegir y este concepto nos funcionó muy bien, cada que tienes un equipo en la yarda 20, cambias juego, cambias de juego”.

Ritual NFL de TV Azteca: El mejor análisis y noticias del emparrillado

Actualmente, el Ritual NFL de Azteca Deportes, es un contenido en el que se presenta el mejor análisis y las noticias más destacadas en el mundo del ovoide.

Conducido por Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens, Andy Sola y Gabo Martínez, el Ritual NFL de TV Azteca se transmite en las plataformas digitales de Azteca Deportes, puedes seguir las transmisiones en aztecadeportes.com y en app azteca deportes.

Bajo este concepto, Azteca Deportes también trae para ti “El Ritual podcast”. Si quieres estar bien informado y sobre todo entender todo lo relacionado con la NFL: RITUALIZATE.

Para aquellos novatos o recién llegado al deporte de las “tackeladas” en Ritualizate de Azteca Deportes, se presentan una serie de consejos, tips, además de guías para convertirte en todo un experto de la NFL, esta sección en conducida por la querida y talentosa, Andy Sola.