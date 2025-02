Las personas que pueden obtener viajes gratis en la Línea 1 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) ofrece diversas opciones para que ciertos grupos de personas puedan viajar sin costo. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al transporte público, especialmente para aquellos que más lo necesitan y en pro de la ciudadanía.

A continuación te dejamos todos los detalles sobre quiénes pueden acceder a este beneficio; pero te adelantamos que esto no es exclusivo de personas mayores, con discapacidad o estar en algún programa especial, sino que es para todos los usuarios que paguen con su Tarjeta de Movilidad Integrada.

¿Cuándo abre la Línea 1 del Metro CDMX completa?

La Línea 1 del Metro CDMX, que ha estado en proceso de renovación, se espera que abra completamente en el primer trimestre de 2025. Este proyecto incluye mejoras significativas en la infraestructura y los servicios, garantizando una experiencia más segura y eficiente para los usuarios.

La fecha exacta de apertura aún no se ha confirmado, pero se anticipa que será un avance importante para la movilidad en la ciudad.

¿Cómo obtener los viajes gratis en la Línea 1 del Metro CDMX?

Existen varias maneras en las que las personas pueden obtener viajes gratis en la Línea 1 del Metro CDMX, pero la última es una que no muchos conocen:

1. Adultos mayores y personas con discapacidad : Aquellos mayores de 60 años o con alguna discapacidad pueden acceder gratuitamente al Metro presentando una identificación oficial que valide su condición. Los adultos mayores deben mostrar su credencial del INAPAM, mientras que las personas con discapacidad necesitan presentar su Tarjeta Incluyente .

: Aquellos mayores de 60 años o con alguna discapacidad pueden acceder gratuitamente al Metro presentando una identificación oficial que valide su condición. Los adultos mayores deben mostrar su credencial del INAPAM, mientras que las personas con discapacidad necesitan presentar su . 2. Credenciales especiales : Jóvenes del Instituto de la Juventud (INJUVE) y policías uniformados también tienen derecho a viajar gratis, siempre que presenten su credencial correspondiente al abordar el transporte público.

: Jóvenes del Instituto de la Juventud (INJUVE) y policías uniformados también tienen derecho a viajar gratis, siempre que presenten su credencial correspondiente al abordar el transporte público. 3. Transbordo con RTP: Los usuarios que realicen un transbordo entre el Metro y las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) pueden obtener un viaje gratuito si utilizan la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Este beneficio aplica durante dos horas desde el inicio del primer viaje y es personal, permitiendo un transbordo por tarjeta.

Este viaje gratis es con el objetivo de que no tengas que pagar extra si utilizas el Metro CDMX y el RTP en un mismo trayecto; además es viceversa, por lo que no importa qué transporte utilices primero, el segundo no se te cobrará; sin embargo, recuerda no hacer recargas en el intermedio.

Estas iniciativas no solo buscan beneficiar a grupos vulnerables, sino también incentivar el uso del transporte público en una ciudad donde millones dependen diariamente del Metro para sus desplazamientos. Con estas medidas, el STC Metro refuerza su compromiso con la accesibilidad y modernización del sistema de transporte en la Ciudad de México.