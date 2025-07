Ahora, para que el senador dé su versión, el senador debe aparecer... y Adán Augusto López Hernández no aparece... Nadie lo ha visto desde el 9 de julio, cuando fue a sesión en el Senado... Tampoco nadie lo ha escuchado decir “esta boca es mía”... No ha participado en la Comisión Permanente y no fue a la sesión del Pleno, ayer 17 de julio.

La ausencia y el silencio coinciden con la noticia de que al narcopolítico de Morena, Hernán Bermúdez, se le busca hasta por debajo de las piedras... Ese Hernán que tenía doble cachucha... Con la gorra de policía cobraba como Jefe de Seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto era el gobernador... En esos mismos años, pero con la gorra del narco, era el líder de “La Barredora”... esa banda de narcos, secuestradores, extorsionadores, traficantes y sicarios que tiene jodidos a los tabasqueños... Como Jefe de la Policía era Hernán Bermúdez... como Jefe del Narco era “El Comandante H”.

Claudia Sheinbaum pide a Adán Augusto López romper el silencio

Por eso, hoy, hasta la Presidenta le pide que dé su versión...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que el senador Adán Augusto debe dar su versión de los hechos en el caso de supuestos actos de corrupción de su secretario de Seguridad Pública, cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Hace unos minutos, Adán Augusto puso un mensaje en su cuenta de X... Redacta que es fundamental que los investigados de su gobierno se presenten ante las autoridades... Insisto... escribió en su cuenta de X... Pero eso, X... La gente, el pueblo, su pueblo, quiere verlo... escucharlo... que dé la cara...

Tal vez, pienso, alguien puede darnos pistas de dónde está escondido Adán Augusto... o desde dónde postea... Y ese alguien puede ser su hermano... Y no de sangre, su hermano político... el otro López, López Obrador.