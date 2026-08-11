Científicos descubren los ejercicios que ayudan a proteger al cerebro del párkinson

Un estudio publicado en Neuroprotection, descubrió nuevas pistas sobre cómo el ejercicio físico puede frenar el deterioro causado por el párkinson; según su más reciente revisión, la actividad corporal no solo nos fortalece, también hace que los músculos liberen sustancias protectoras que viajan directo al cerebro, abriendo una gran oportunidad para el tratamiento de esta enfermedad neurológica.

La investigación, liderada por el especialista Salomón Paéz-García, plantea que estas sustancias reducen la infamación y protegen las células nerviosas.

¿Cuáles son los ejercicios que frenan el párkinson?

De acuerdo con la investigación, existen dos tipos de entrenamiento que ayudan a combatir el deterioro causado por el párkinson:



Entrenamiento aeróbico; aumentan el ritmo cardíaco y la respiración, mejorando el movimiento y las funciones cerebrales a través de:

Caminar a buen ritmo Nadar Andar en bicicleta Trotar Bailar

aumentan el ritmo cardíaco y la respiración, mejorando el movimiento y las funciones cerebrales a través de: Entrenamiento de resistencia o fuerza; los pacientes con párkinson sufren pérdida de masa muscular y debilidad, lo cual acelera la fragilidad y caídas, por ello recomiendan:

Levantar pesas ligeras Usar bandas elásticas Hacer ejercicios con el propio peso corporal como sentadillas asistidas o flexiones adaptadas Usar máquinas de peso en el gimnasio

los pacientes con párkinson sufren pérdida de masa muscular y debilidad, lo cual acelera la fragilidad y caídas, por ello recomiendan:

11 de abril | Día Mundial del #Parkinson 🧠



El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta a millones de personas en el mundo. Sus síntomas aparecen de forma gradual y progresiva, conforme se dañan ciertas células del cerebro. 🩺



Detectarlo a tiempo puede… pic.twitter.com/TDVg5Zz1VV — SALUD México (@SSalud_mx) April 11, 2026

Cabe destacar que el estudio subraya que una condición indispensable para que estos ejercicios funcionen y ofrezcan neuroprotección, deben ser personalizados y mantenerse en el tiempo, lo que significa que no existe una "receta única", pues el tipo, duración e intensidad del ejercicio deben adaptarse a la etapa de la enfermedad y capacidad física de cada persona, esto siempre bajo la supervisión de un fisioterapeuta o especialista en rehabilitación motora.

¿Qué pasa en tu cuerpo al hacer ejercicio?

Al movernos, nuestros músculos y el cerebro comienzan a comunicarse de forma constante, creando un diálogo natural que ocurre gracias a unas moléculas llamadas "exerkinas". Cuando haces ejercicio, tus músculos producen estas señales biológicas y las envían por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro.

El autor del estudio explica que, aunque el cerebro controla nuestros movimientos, los músculos que se ejercitan le devuelven el favor enviándole mensajes de protección y bienestar.

Los beneficios de hacer ejercicio contra el párkinson