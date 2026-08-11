Yulissa falleció de un infarto agudo al miocardio tras hacerse las uñas; conoce qué es y qué lo provoca

El pasado viernes 08 de agosto, Yulissa Lizeth, una joven de 19 años, perdió la vida de manera repentina tras desvanecerse en las calles de la colonia Jardines Coloniales en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer acababa de salir de un salón de uñas cuando cayó inconsciente sobre la banqueta; versiones extraoficiales posteriores a la necropsia señalan que la causa del deceso fue un infarto agudo al miocardio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos solo para confirmar que Yulissa ya no contaba con signos vitales, aunque hasta el momento las autoridades no han establecido una relación entre el servicio y su muerte, la Fiscalía estatal investiga los hechos para esclarecer el caso, lo que ha despertado gran interés sobre cómo opera esta afección cardíaca en personas jóvenes.

¿Qué es un infarto agudo al miocardio?

Según Boston Scientific y Medline Plus, un ataque cardíaco ocurre cuando se bloquea el suministro de sangre y oxígeno a una parte del músculo del corazón. Generalmente, esta emergencia sucede por la obstrucción de una arteria coronaria a causa de un coágulo o por la acumulación paulatina de placa, además si el flujo sanguíneo no se restablece rápido, el tejido comienza a dañarse y morir.

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Causas principales de un infarto agudo al miocardio

La causa más frecuente es la ateroesclerosis, es decir, el endurecimiento y acumulación de sustancias grasas o colesterol en las arterias; sin embargo, existen factores de riesgo determinantes que aumentan la probabilidad de padecer este cuadro, como:



Consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y sobrepeso

Estilo de vida sedentario

Tabaquismo y altos niveles de estrés

Condiciones previas como diabetes o hipertensión arterial

Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares

Síntomas para identificar un infarto agudo al miocardio

Reconocer las señales de alerta a tiempo es vital para recibir tratamiento oportuno y limitar el daño al corazón, y los síntomas pueden ocurrir incluso en reposo e incluyen:



Presión, opresión o dolor intenso en el centro del pecho

Dolor que se extiende hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula

Falta de aire, mareos o desmayos repentinos

Sudoración fría y náuseas

¿Cuáles son las señales de alerta en mujeres de un infarto agudo al miocardio?

En el caso de las mujeres, adultos mayores o personas con diabetes, los síntomas de un infarto agudo al miocardio pueden presentarse de manera más sutil, como que las mujeres experimenten una fatiga inusual, trastornos del sueño, malestar digestivo y debilidad profunda semanas antes, sin necesariamente presentar el característico dolor fuerte en el pecho.

Ante cualquier malestar prolongado o agudo, es indispensable buscar asistencia médica inmediata.