¿Cómo se saluda a la gente de Qatar 2022 durante el Mundial?

Si tienes planeado asistir al Mundial Qatar 2022, no debes dejar de vista el comportamiento social que en ese país, desde cómo saludar a la gente hasta el tipo de obsequios que se pueden otorgar.

El máximo evento deportivo inicia el próximo domingo 20 de noviembre y con ello se prevé la llegada de más de 2 millones de turistas al país árabe para disfrutar de cada uno de las atracciones que Qatar tiene por ofrecer.

Un primer punto a tomar en cuenta por todos los visitantes a Qatar 2022 es que el idioma oficial de ese país es árabe, por lo que la comunicación puede ser complicada, sin embargo, la presentación puede ser determinada por dos sencillas palabras como 'Marhaba' para saludar y 'Wadaan' para despedirse.

¿Cómo se debe saludar a la gente de Qatar 2022?

De acuerdo con el Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, al momento de saludar los hombres lo hacen con un apretón de manos firme, en primer lugar al de mayor jerarquía y con la mano derecha.

Los hombres en Qatar 2022 se saludan con un apreton de manos. |Pexels

Mientras que entre géneros no hay contacto físico en Qatar, pues el hombre debe llevar su mano al corazón y hace una pequeña reverencia.

¿Cuál es el código de vestimenta en Qatar 2022?

Ahora bien, otro punto a considerar si plenas asistir al Mundial de Qatar 2022 es el código de vestimenta, punto indispensable si lo que deseas es recorrer el país árabe sin ningún contratiempo.



Hombre: se aconseja utilizar camisa clara abotonada hasta el cuello.

Mujer: se recomienda usar túnicas o vestido a la altura de la rodilla.

Cabe aclarar que las prendas ajustadas están prohibidas en el código penal de Qatar, entre tanto el uso de velo es opcional, pero recomendable, a excepción de sí se visita alguna mezquita, donde portarlo es obligatorio.

Finalmente, de desear obsequiar algo a la gente de ese país, se recomienda que estos sean envueltos de forma elegante, así como evitar regalar alcohol, perfumes o productos derivados del cerdo.

