¿Cómo se integra la mesa directiva de casilla para elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Para estas elecciones 2023, próximas a ocurrir en Edomex y Coahuila, la mesa directiva de casilla es clave para el ejercicio democrático. Tan solo en el Estado de México un millón 640 mil personas fueron sorteadas para integrar las mesas de acuerdo a su mes de nacimiento y la letra del primer apellido.

La mesa directiva de casilla es una autoridad electoral integrada por ciudadanos que tienen como objetivo respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio.

Con este sorteo se reveló que las personas cuyo apellido paterno inicie con la letra “T” integrarían la mesa directiva de casilla para los comicios del próximo 4 de junio. Es por esto que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ya comenzó con las capacitaciones.

Participar como Observadora u Observador Electoral 🧐 es tu derecho, ¡Ejércelo!



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¿Cómo se integra la mesa directiva de casilla?

La mesa directiva de casilla para las elecciones 2023 se integra de:



Un Presidente: es la máxima autoridad en la casilla, cuida las condiciones de la urna, entrega las boletas a los electores y cuenta los votos con apoyo de sus compañeros.

Un secretario: llena actas y documentos durante la jornada electoral, comprueba que el nombre del elector esté en la Lista Nominal, marca las credenciales para votar

Dos escrutadores: ayuda al secretario, cuenta el número de personas que votaron y clasifica los votos que se sacaron de las urnas.

Tres suplentes generales: se presentan a las 7:30 horas por si acaso falta uno de los funcionarios propietarios.

Además de las siete personas que conforman la mesa directiva de casilla, los ciudadanos podrán participar como observador u observadora electoral durante las elecciones 2023.

La mesa directiva de casilla se conforma por siete personas

¿Cuándo dura la capacitación de los funcionarios que integran la mesa directiva de casilla?

El instituto electoral dio a conocer que la primera etapa de capacitación para funcionarios de casilla se realizará del 9 de febrero al 31 de marzo de 2023.

Cabe destacar que los funcionarios que integran la mesa directiva de casilla pueden desistir de cumplir con el deber como ciudadanos, pues su participación es meramente voluntaria. En ese sentido, no se percibe ningún salario.

