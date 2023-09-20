¿Cuánto cuesta la eTA para viajar a Canadá y cómo tramitarla?

Si estás planeado viajar a Canadá para vacacionar y conocer el país norteamericano, es necesario que sepas que no requieres tramitar una visa, pero sí es necesario tener una Autorización Electrónica (eTA), aquí te explicamos cómo sacarla, cómo funciona y cuánto cuesta.

¿Qué es la eTA para viajar a Canadá?

La eTA es una autorización electrónica, vinculada al pasaporte, para que los viajeros mexicanos puedan ingresar a Canadá vía aérea para hacer turismo. El permiso tiene vigencia de cinco años o hasta que caduque el pasaporte (lo que ocurra primero).

En caso de tener eTA y tu pasaporte pierda vigencia u si obtienes uno nuevo, deberás tramitar nuevamente el permiso, el cual te permite entrar al país norteamericano todas las veces que desees, por periodos de hasta seis meses.

¿#SabíasQue l@s ciudada@ns mexican@s necesitan una autorización electrónica de viaje (eTA) para visitar Canadá vía aérea?



Aquí te decimos qué es y cómo obtenerla. ¡No seas víctima de fraude!https://t.co/uLvrGk5V4e#VíasAbiertas ✈️🇨🇦 pic.twitter.com/rIM0iOoI6h — Canadá en México (@EmbCanMexico) September 19, 2023

Cabe aclarar que tener eTA no garantiza el ingreso a Canadá, ya que al llegar deberás presentar su pasaporte y otros documentos al funcionario de los servicios de fronteras, si él considera que eres admisible, podrás entrar al país.

¿Cómo solicitar el permiso para viajar a Canadá?

La solicitud del permiso eTA para ingresar a esta nación solo se puede tramitar a través de la página oficial del gobierno de Canadá y solo te toma unos cuantos minutos.

La respuesta de aprobación se envía a través del correo electrónico y la mayoría de las veces puede demorar unos minutos, aunque en algunas ocasiones se tarda unos días, ya que las autoridades deben procesar los documentos justificativos que solicitan.

Por ello, es recomendable primero tramitar la eTA antes de adquirir un vuelo, ya que las autoridades canadienses podrían no aprobar tu solicitud, aunque esto no es algo que sucede frecuentemente, ya que la mayoría de las veces se obtiene con facilidad.

Para tramitarla se necesita completar el formulario con sus datos personales y los de su pasaporte, ingresar un correo electrónico al que tenga acceso, ya que ahí llegará la aprobación, deberá responder algunas preguntas y pagar el costo del permiso.

¿Cuánto cuesta la eTA para Canadá?

El permiso eTA para viajar a Canadá tiene un costo de 7 dólares, equivalente a 119.58 pesos mexicanos, y solo se puede solicitar una a la vez.