Mineros en Bolivia paralizan La Paz y se enfrentan con la policía cerca de la sede de Gobierno

La capital administrativa de Bolivia se convirtió este jueves en un escenario de guerra tras el enfrentamiento entre cientos de mineros cooperativistas y agentes antidisturbios. La protesta, que inició en la ciudad de El Alto, escaló violentamente cuando los manifestantes intentaron romper el cerco policial en la Plaza Murillo, cerca de la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), utilizando detonaciones de dinamita y petardos.

Los mineros de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) exigen al gobierno atención inmediata ante el desabasto de combustible y explosivos, insumos críticos para su actividad. El conflicto, que duró más de dos horas, dejó al menos dos personas arrestadas y paralizó por completo el centro de la ciudad, obligando al cierre de comercios y la suspensión del transporte.

Miles de mineros en #Bolivia paralizaron el centro de la ciudad de La Paz y fueron reprimidos por la policía, durante una protesta para exigir la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz en medio de una grave crisis económica.



En las últimas semanas el gobierno de Paz… pic.twitter.com/EVu0S1TNYH — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 15, 2026

Un gobierno acorralado por múltiples frentes

A solo seis meses de haber asumido el poder, la administración de Rodrigo Paz enfrenta una crisis estructural profunda. La movilización minera no es un evento aislado; se suma a un cerco de protestas que incluye a:

Campesinos: Mantienen bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

Mantienen bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días. Central Obrera Boliviana (COB): Exige un aumento salarial del 20% y la renuncia del mandatario.

Exige un aumento salarial del 20% y la renuncia del mandatario. Maestros e indígenas: Protestan contra el desabasto y la posible privatización de empresas públicas.

La herencia económica y crisis energética

El actual gobierno atribuye la agudeza de la crisis económica a la escasez de dólares y al desabasto energético heredado de la gestión anterior de Luis Arce, protegido político de Evo Morales. Sin embargo, la presión social aumenta ante el encarecimiento de la vida y la falta de suministros básicos para el trabajo minero y agrícola.

Ladislao Prado, dirigente de Fedecomin, puntualizó que su lucha es por la "institucionalidad" y el acceso a herramientas de trabajo, distanciándose de las demandas salariales de otros gremios, pero coincidiendo en el reclamo hacia la gestión de Paz.

Hasta el momento, se reporta una tensa calma en las calles de La Paz, mientras los líderes mineros esperan resultados de las mesas de diálogo iniciadas con autoridades dentro de la sede de gobierno.