Alito Moreno se reúne con María Corina: lanza mensaje contra dictaduras

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, sostuvo una reunión en Washington con la líder opositora venezolana María Corina Machado, donde ambos hablaron sobre democracia, libertad y la crisis política que atraviesa Venezuela.

A través de sus redes sociales, el senador priista compartió imágenes del encuentro y expresó su respaldo a la dirigente venezolana, a quien calificó como una mujer “valiente” y símbolo de la resistencia democrática en América Latina.

Moreno aseguró que México debe mirar con atención lo que sucede en Venezuela y advirtió sobre los riesgos de normalizar prácticas autoritarias y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Gracias, @MariaCorinaYA, por esta amplia plática. México valora tu lucha y la firmeza con la que has defendido la democracia frente a los embates de la narcodictadura.



Somos más los que creemos en la libertad. Vamos a mantenernos firmes y con carácter para defender la democracia… pic.twitter.com/y7IMruSWpO — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 15, 2026

¿Qué dijo Alejandro Moreno tras reunirse con María Corina Machado?

En el mensaje publicado después del encuentro, el líder priista afirmó que conversaron sobre la crisis política que vive Venezuela, así como la censura y el miedo que, según dijo, intentó imponerse desde el poder.

“Somos más los que creemos en la libertad”, escribió Moreno, quien además reiteró que el PRI mantendrá una postura firme en defensa de la democracia y de las instituciones.

Me dio mucho gusto reunirme con @MariaCorinaYA, una mujer inteligente y valiente que ha enfrentado con carácter a la narcodictadura en Venezuela y que hoy es símbolo de la oposición y la resistencia democrática en América Latina y en el mundo. Conversamos ampliamente sobre la… pic.twitter.com/YXTPJ2Mfym — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 15, 2026

El senador también lanzó una crítica directa a los gobiernos que concentran el poder y minimizan a la oposición política. Señaló que cuando se debilitan los contrapesos democráticos, se abre la puerta al autoritarismo.

Las declaraciones ocurren en un momento en el que María Corina Machado ha reforzado su presencia internacional con reuniones recientes en Estados Unidos y Europa, donde ha buscado apoyo para la oposición venezolana, de acuerdo con información de Reuters.

María Corina Machado mantiene agenda internacional en Washington

La dirigente opositora venezolana ha sostenido diversos encuentros políticos en Washington durante los últimos meses. Entre ellos destacan reuniones con funcionarios estadounidenses y líderes internacionales para discutir el futuro político de Venezuela.

Machado se ha convertido en una de las voces más visibles de la oposición venezolana y ha insistido en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en su país. Además, ha señalado que la comunidad internacional juega un papel importante en el proceso político venezolano.

La reunión con Alejandro Moreno también ocurre en un contexto donde figuras políticas latinoamericanas han buscado posicionarse frente a la situación de Venezuela y el debate sobre democracia y autoritarismo en la región.

🇻🇪🇲🇽 | Reunión de la líder venezolana @MariaCorinaYA con el senador mexicano y presidente del Partido Revolucionario Institucional (@PRI_Nacional), Alejandro Moreno (@alitomorenoc). pic.twitter.com/x6HgqzLaHP — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) May 15, 2026

PRI insiste en defender democracia e instituciones

Durante su mensaje, Partido Revolucionario Institucional reafirmó su postura en favor de las instituciones democráticas y de la participación política de la oposición.

Alito Moreno señaló que el PRI continuará impulsando una agenda enfocada en la defensa de la libertad y de los ciudadanos que buscan “un país mejor”.

El encuentro generó reacciones en redes sociales, donde simpatizantes y críticos debatieron sobre la postura del dirigente priista y el papel de México frente a la situación política venezolana.

Mientras tanto, María Corina Machado continúa con actividades y reuniones internacionales en busca de respaldo político para la oposición venezolana.

