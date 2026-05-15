Un nuevo caso federal en Estados Unidos comenzó a generar atención luego de que documentos judiciales revelaran la detención de Gerardo Mérida Sánchez, quien fue presentado ante una corte federal en Tucson, Arizona, y posteriormente enviado bajo custodia al Distrito Sur de Nueva York.

Conforme a los registros del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, se señala que el detenido compareció el pasado 12 de mayo de 2026 ante el juez magistrado federal Eric J. Markovich, en una audiencia inicial relacionada con un caso clasificado parcialmente como sellado. Cabe señalar que su detención ocurrió un día antes, es decir durante la jornada del 11 de mayo, según el expediente judicial.

¿Qué dicen los documentos judiciales del caso Gerardo Mérida Sánchez?

De acuerdo con el comunidado oficial de la corte federal en Arizona, el gobierno estadounidense solicitó la detención provisional de Mérida Sánchez mientras se concreta su traslado al distrito donde enfrenta cargos federales: el Distrito Sur de Nueva York. Los documentos señalan que:

El acusado compareció bajo custodia federal



La audiencia se realizó con intérprete en español



La defensa estuvo a cargo del abogado federal Jordan Malka



La fiscalía fue representada por el asistente del fiscal federal Arturo Aguilar.

Además, el acusado renunció a la audiencia de remoción, un procedimiento legal mediante el cual una persona detenida puede impugnar su traslado hacia otra jurisdicción federal. El juez ordenó que el Servicio de Marshals de Estados Unidos trasladara “de manera inmediata” al detenido a Nueva York.

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Gerardo Merida Sanchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona.



Ya ha sido trasladado a Nueva York para ser formalmente procesado por su presunto nexo con el Cartel de Sinaloa. pic.twitter.com/pr392ehv45 — Arturo Ángel (@arturoangel20) May 15, 2026

¿Por qué el caso aparece parcialmente sellado?

Cabe señalar que parte del expediente aparece bajo la etiqueta “SEALED”, lo que significa que cierta información permanece reservada por orden judicial. En Estados Unidos, este tipo de medidas suelen aplicarse cuando existen investigaciones federales en curso, posibles riesgos de fuga, protección de testigos o procesos relacionados con crimen organizado y seguridad pública.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han difundido públicamente detalles específicos acerca de los cargos que enfrenta Mérida Sánchez en Nueva York. Sin embargo, los documentos judiciales hacen referencia a un expediente federal identificado como 1:23-cr-00180-KPF, abierto en el Distrito Sur de Nueva York.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Después de la audiencia en Arizona, el acusado quedó oficialmente bajo proceso de transferencia federal y deberá comparecer ante la corte correspondiente en Nueva York, donde se desarrollará la siguiente etapa judicial.

Expertos legales señalan que este tipo de procedimientos suelen formar parte de investigaciones federales de alto perfil, especialmente cuando intervienen múltiples jurisdicciones en Estados Unidos.

