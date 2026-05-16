“Recibí dos puñaladas": víctima de sujeto que atropelló a peatones en Módena, Italia

La tranquilidad de Módena, Ialia, se vio alterada, luego de que un sujeto atropelló a varios peatones en el centro de la ciudad y se reportan al menos 10 heridos, dos de ellos de gravedad.

Primeros reportes indican que se trataría de un hombre de nacionalidad tunecina, que hasta ahora no han confirmado las autoridades italianas.

El sujeto iba circulando en calles del centro de Módena cuando atropelló a los peatones del lugar, algunos lograron esquivar el golpe, según se observa en grabaciones de cámaras de seguridad. Después de atropellar a los peatones, bajó del vehículo y atacó con un arma blanca a una persona, previo a ser sometido por la gente que caminaba por el lugar.

#Italia #Modena ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Atrop3llo masivo en Módena deja varios herid0s graves Al menos ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, luego de que un hombre arrollara a peatones en pleno centro histórico de Módena, Italia. De acuerdo con autoridades italianas, el conductor invadió la acera a gran velocidad, embistiendo a varias personas y a una bicicleta antes de estrellarse. Testigos aseguran que, tras detener el vehículo, el sujeto descendió armado con un cuchillo e intentó atacar a quienes trataban de detenerlo. #Accidente

Atropellamiento en Módena se trataría de atentato terrorista

La Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) reportó que el incidente se trataría de un atentato terrorista cometido por una islamista deorigen tunecino, sin que se citara a la fuente. Confirmó que de las personas lesionadas, dos se encuentran graves.

Medios locales indicaron que el conductor estaba en estado de ebriedad y que por ello embistió a los transeúntes.

Atacante dejó sin piernas a mujer: testigo

Uno de los heridos narró cómo persiguió al atacante, quien al ser confrontado por atropellar a los peatones, salió corriendo y atacó con un cuchillo a quien se cruzara en su paso.

"Recibí dos puñaladas: una en el corazón, otra en la cabeza. Logré esquivarla, y la otra me alcanzó la muñeca, y lo neutralicé", narró un hombre con el rostro ensangrentado.

‼️🇮🇹 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un citoyen italien, suivi par deux autres hommes, a héroïquement stoppé Salim El Koudri, auteur de l’attaque à la voiture bélier à Modène, alors qu’il était armé d’un couteau.



Le premier homme à s’être interposé a été blessé par l’assaillant. https://t.co/GNEjfMxZo5 pic.twitter.com/KLtl3DkNEG — Bastion (@BastionMediaFR) May 16, 2026

Detalló que el ahora detenido vanía a alta velocidad y se dirigió hacia una calle a la que incluso se subió a la banqueta, donde se estrelló y salió para huir.

"Atropelló a varias personas, luego continuó su carrera desenfrenada, el coche dio la vuelta —de hecho, creo que todavía está girado— y atropelló a otra persona que quedó sin piernas, al parecer una mujer. El tipo salió del coche y huyó a pie, apuñalando a algunas personas, luego la policía lo atrapó, y nosotros claramente no lo vimos", narró.