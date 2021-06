¿Cómo tramitar la visa H-2A para trabajar en el campo en EU?

La visa H-2A da la posibilidad a los ciudadanos mexicanos y de otros países de trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y legal en el campo de Estados Unidos (EU).

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (United States Citizenship and Immigration Services), el programa H-2A permite a empleadores o agentes estadounidenses, que cumplen con los requisitos reglamentarios específicos, que lleven extranjeros a los EU con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en el sector de la agricultura.

El número de visas H-2A que se otorgan no cuenta con un límite y puede aumentar o disminuir de acuerdo con las solicitudes recibidas.

El Departamento del Trabajo en EU informa que los trabajos más comunes que se otorgaron con la visa H-2A durante 2020 son los dedicados a la labores agrícolas y jornaleros, operadores de equipos agrícolas y trabajadores agrícolas de animales de granja, ganado, y animales acuáticos.

¿Cómo solicitar la visa H-2A en EU?

El solicitante de la visa H-2A debe presentar una orden de trabajo ante la Agencia Estatal de la Fuerza Laboral, pero necesita tener un empleador en EU, algunas empresas anuncian sus vacantes a través de su sitio web o en la página Seasonal Job del Departamento de Trabajo.

1. “El peticionario presenta la Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal en el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos”, señala USCIS.

2. Si se le concede la certificación, el peticionario debe presentar el Formulario I-129 ante la USCIS.

3. El trabajador extranjero debe solicitar la visa H-2A en el consulado o embajada de EU en su país. Ahí necesita llenar la solicitud y pagar el costo del trámite, que es de 190 dólares, unos tres mil 800 pesos.

La solicitud podría ser rechazada si el solicitante no cumple con los requisitos de pasaporte vigente o historial sin deportaciones. También se negará si el empleador no prueba que realmente necesita trabajadores extranjeros; no obstante, el dinero pagado por el trámite no será regresado.

4. El trabajador debe solicitar su entrada a territorio estadounidense a través de un puerto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“La visa es válida únicamente para trabajar con la compañía señalada en la visa. Es ilegal cambiar de una compañía a otra sin un permiso escrito del Departamento de Seguridad Interna (DHS)”, señala la Embajada de Estados Unidos en México.

Algunos de los países cuyos ciudadanos pueden tramitar esta visas son:

Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Uruguay.

La visa H-2A es la única que ha tenido un incremento en emisiones a lo largo de cinco años, de acuerdo con datos del Departamento del Trabajo.

¿Cuánto tiempo dura la visa H-2A?

La visa H-2A se otorga por un plazo de un año, aunque pueden solicitarse dos extensiones de hasta un año cada una. La solicitud deberá presentarse antes de su vencimiento, durante este proceso los trabajadores podrán permanecer en EU.

El periodo de estadía máximo es de 3 años. Después de ese tiempo, los beneficiarios de las visas H-2A deberán salir del país por un periodo de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitarla de nuevo.

