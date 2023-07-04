¿Cómo consultar mi acta de matrimonio por internet?
Tramitar una acta de matrimonio nunca fue tan fácil; ahora podrás consultarla a través de internet e incluso descargarla sin necesidad de hacer largas filas.
La llegada de la pandemia por Covid-19 obligó a los organismos a actualizarse para que las personas pudieran disponer de documentación vía digital sin tener que acudir a las oficinas, ahora para las parejas es posible ver su acta de matrimonio por internet en cuestión de minutos.
El acta de matrimonio es un documento que certifica que dos individuos contrajeron una relación matrimonial, para que sea válido es necesario acudir a un Registro Civil en donde un juez adhiere un contrato que impone una serie de derechos y obligaciones que ambas personas tienen que cumplir, pero ¿Cómo consultarla a través de internet?
¿Cómo ver mi acta de matrimonio por internet?
¡Qué no se les pase, capitalinos! Para consultar el acta de matrimonio por internet el gobierno de la Ciudad de México abrió un apartado en el que señala los pasos a seguir para revisar dicho documento, estos son:
- Entra a la siguiente página: https://actas.cdmx.gob.mx/
- Una vez dentro, da clic al botón que dice “Ingresar con Cuenta Llave CDMX”, si no la tienes, entonces créala en el instante ingresando tus datos básicos.
- Crear aquí tu Cuenta Llave CDMX.
- Llena los campos solicitados, como son año de registro, juzgado, número de acta o partida, número de libro.
- El sistema generará un formato de pago que podrás liquidar en tiendas de autoservicio.
- Una vez pagado el formato, ingresa los datos de tu referencia de pago y descarga tu acta de matrimonio certificada.
¿Qué precio tiene el acta de matrimonio por internet?
Actualmente, el precio que establece el gobierno de la Ciudad de México para descargar el acta de matrimonio por internet es de $81 pesos; sin embargo, en los últimos meses se ha ido modificando.
Para las personas que busquen contraer matrimonio, la Oficina del Registro Civil en la CDMX establece que tienen que pagar mil 431 pesos; de buscar la ceremonia nupcial a domicilio el precio es el doble, pues se sitúa en dos mil 874 pesos.
¡Consigue un acta certificada en menos de 5 minutos! ⏱️— Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) July 4, 2023
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¿Por qué es importante tener la Llave CDMX?
La Llave CDMX llegó para facilitar los trámites tecnológicos de los capitalinos y con esto acceder a ciertos servicios, entre los que destacan descargar el acta de nacimiento, de matrimonio e incluso, de defunción, de no tener un registro no podrías obtener dichos beneficios que ahorran tiempo y las largas filas, para obtener una cuenta es necesario:
- Ingresar a https://llave.cdmx.gob.mx/
- Completar el formulario
- Ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, código postal y domicilio.
- Tramitar correo electrónico y número de celular.
- Crear tu contraseña y aceptar términos y condiciones.