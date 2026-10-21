Conagua confirma primeros efectos por frente frío 3: esto va a causar en México

El clima se está complicando cada vez más en México, esto por la llegada de fenómenos que harán sentir sus impactos en varias regiones de la República Mexicana a partir del jueves 22 de octubre. La Comisión Nacional del Agua junto con el Servicio Meteorológico Nacional confirmaron los primeros efectos por la llegada del frente frío número 3 en el norte del país, y se le suma en las aguas del Océano Pacífico la posible formación de un ciclón tropical.

Esto es lo que debes de saber de los primeros efectos del frente frío 3 a partir de mañana.

Llega el frente frío 3 a México

A partir de este jueves 22 y hasta el sábado 24 de octubre, el frente frío número 3 interaccionará con una vaguada en la atmósfera y las corrientes en chorro en el noroeste del país.

Esta combinación provocará chubascos con lluvias puntuales fuertes y ráfagas de viento en los estados del norte, alcanzando también a la península de Baja California.

Este miércoles un nuevo frente frío ingresará al noroeste de #México por la noche.



En interacción con una baja presión atmosférica en niveles medios y altos, y las corrientes de un fuerte flujo de viento en el noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias fuertes en… pic.twitter.com/su482Nv1bK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026

Frente fría provoca temperaturas frías en estados del centro y norte

Aunque el frente frío 2 ya se alejó, la masa de aire polar que venía detrás seguirá dejando sentir sus efectos. Se espera que siga siendo la responsable de bajas temperaturas en las mañanas y en las noches en estados del centro y norte del país, además de viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para el fin de semana, esta masa irá cambiando de temperatura a ambientes más cálidos.

Posible ciclón tropical en el Pacífico aumentará las lluvias

El clima se vuelve más complicado en las costas del sur. La Conagua advirtió que se prevé la formación de un ciclón tropical al sur del Pacífico mexicano.

Este sistema reforzará la entrada de humedad, aumentando la probabilidad de lluvias fuertes e intervalos de chubascos en estados del sur y occidente de México.

Ante la llegada del nuevo frente frío y las precipitaciones en el Pacífico, las autoridades piden a la población abrigarse bien por la mañana y noche.